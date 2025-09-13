Hiện trường vụ thảm án tại Đắk Lắk khiến 3 người trong gia đình tử vong, một cháu bé bị thương

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu tấn công khiến chị Nguyễn Thị Kim H. cùng mẹ ruột là bà Trần Thị D. (mẹ H.) và em là Bùi Hữu N. tử vong; con của chị H là cháu Trần Tấn P. (SN 2013) bị thương. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra án mạng