Hiện trường vụ thảm án tại Đắk Lắk khiến 3 người trong gia đình tử vong, một cháu bé bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988) đến nhà bạn gái tên Nguyễn Thị Kim H. trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, Đắk Lắk. Trong ảnh: Hiện trường vụ án.
Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu tấn công khiến chị Nguyễn Thị Kim H. cùng mẹ ruột là bà Trần Thị D. (mẹ H.) và em là Bùi Hữu N. tử vong; con của chị H là cháu Trần Tấn P. (SN 2013) bị thương. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra án mạng
Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong ảnh: Cơ quan chức năng đang thực thi nhiệm vụ tại hiện trường.
Sự việc xảy ra lúc rạng sáng nên ít người hay biết. Tuy nhiên, xung quanh hiện trường rất nhiều camera an ninh ghi lại được sự việc.
Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong 1 gia đình. Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 13/9.
Lực lượng công an đang bao vây hiện trường.
Nhiều người dân bàng hoàng khi biết thông tin vụ thảm án.
