Công an Hà Nội truy tìm Đoàn Minh Phương và Vũ Phương Thanh

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án Tổ chức Đánh bạc và Đánh bạc. Vụ án này được xác định đã xảy ra vào ngày 06/8/2025.

Đối tượng Đoàn Minh Phương (trái) và Vũ Phương Thanh (phải)

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định 02 đối tượng trong vụ Đánh bạc và Tổ chức Đánh bạc là Vũ Phương Thanh (SN 1983, trú tại: Tổ 1 phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) và Đoàn Minh Phương (SN: 1984, trú tại: ngõ 184 Trần Khát Chân, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội). Tuy nhiên, hai đối tượng hiện không có mặt tại nơi cư trú. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm các đối tượng.

Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (đồng chí Nguyễn Quang Minh - SĐT 0979106638).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội yêu cầu các đối tượng trên ra trình diện, làm việc với cơ quan Công an để làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ án, sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.