Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 30 triệu đồng, không ghi nội dung: Người đàn ông nghi lừa đảo, liền báo công an

Theo Báo Tuyên Quang Online, ngày 21/8/2025, ông Hoàng Văn Thỏa, thôn Đô Thượng 2, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang phát hiện trong tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 31,5 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng lạ chuyển vào, nhưng không hiển thị rõ người chuyển cũng như nội dung chuyển tiền.

Ông Thỏa cảnh giác với tội phạm công nghệ cao nên đã tìm đến Công an xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang để trình báo và nhờ xác minh, liên hệ chủ tài khoản chuyển tiền để trả lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Vân đã liên hệ ngân hàng nơi ông Thỏa đăng ký tài khoản để hỗ trợ tra soát nội dung, chủ tài khoản chuyển tiền.

Sau khi xác minh, Công an xã đã liên hệ và mời chủ tài khoản là ông Nguyễn Văn Quang (Hà Nội) tới trụ sở Công an xã để ông Thỏa trả lại toàn bộ số tiền trên cho ông Quang.

Trước đó, vào ngày 30/8/2025, chị Trần Thị Huệ, trú tại thôn Đà Thành, xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng cũng bất ngờ nhận được 30 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng từ một người lạ. Không chút do dự, chị Huệ đã đến ngay trụ sở Công an xã Tà Hine để trình báo.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền là chị Nguyễn Thị Bích Trâm, ở tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân là do thao tác nhầm lẫn.

Công an xã Tà Hine đã mời cả 2 bên đến làm việc. Tại đây, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Trần Thị Huệ đã tự nguyện chuyển lại toàn bộ số tiền 30 triệu đồng cho chị Trâm. Nhận lại được tài sản, chị Trâm đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chị Huệ và lực lượng công an xã.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an xã Tà Hine, chị Nguyễn Thị Bích Trâm, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long đã nhận được tiền chuyển khoản nhầm

Qua các sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền từ một tài khoản lạ nên đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Việc làm này không chỉ giúp người bị chuyển nhầm nhận lại tiền một cách an toàn, mà còn giúp người dân tránh được những cái bẫy tinh vi của kẻ gian.



