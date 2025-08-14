Nam sinh chuyển nhầm 1 triệu ủng hộ Cuba lập tức nhận được tiền gửi lại từ chàng trai lạ: Người trong cuộc lên tiếng về tin đồn lừa đảo

Mới đây, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ người dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chuyển nhầm 1 triệu đồng vì “run tay”

Nhân vật chính là Lê Đỗ Việt Hoàng (sinh năm 2007, vừa tốt nghiệp lớp 12). Hoàng cho biết ban đầu chỉ dự định chuyển khoản 100.000 đồng để ủng hộ, nhưng do sơ suất, nam sinh đã gửi nhầm thành 1 triệu đồng.

“Mình muốn ủng hộ 100.000 đồng thôi nhưng lỡ chuyển khoản 1 triệu. Mình có liên hệ bên fanpage chữ thập đỏ để xin hoàn lại một nửa. Vì mình mới 2007, vừa học xong lớp 12 thôi nên không ủng hộ được nhiều.” – Hoàng chia sẻ.

Không lâu sau khi để lại bình luận kèm thông tin giao dịch, Hoàng bất ngờ nhận được số tiền 900.000 đồng từ một người lạ. Nam sinh cho biết đã nhắn lại cho người này, hứa nếu ngân hàng có thể hoàn giao dịch từ chương trình, sẽ gửi trả lại ngay.

“Mình cũng không muốn nhận tiền của người khác như vậy. Sau khi nhắn tin riêng và không nhận được hồi đáp thì mình cũng xác định thôi coi như ủng hộ, nhưng anh Đạt lại chuyển khoản lại. Mình còn trẻ nên có thể kiếm lại được. Không ngờ nhỡ tay lại thành chuyện rắc rối như vậy. Mình không tiếc tiền ủng hộ mà chỉ sợ phiền mọi người” Hoàng nói thêm.

Hoàng cũng giải thích việc có hai tài khoản Facebook bình luận cùng nội dung là do nam sinh này dùng một tài khoản phụ. Điều này đã vô tình khiến nhiều người hiểu nhầm rằng có kẻ xấu lợi dụng thông tin này nhằm mục đích lừa đảo.

Nói về lý do tham gia chiến dịch dù kinh tế không mấy dư dả, Hoàng chia sẻ: “Mình đọc nhiều bài viết về Cuba lắm, thời chiến tranh họ cũng giúp Việt Nam mình nhiều. Giờ bị cấm vận, họ chịu nhiều thiệt thòi, cuộc sống khó khăn mình cũng muốn ủng hộ một chút”.

Và người lạ chuyển tiền chẳng hề do dự

Người đã gửi trả 900.000 đồng cho Hoàng là anh Phan Văn Đạt. Chia sẻ với chúng tôi, anh Đạt cho biết, vào thời điểm chuyển khoản cho Hoàng, anh cũng không kiểm tra hay suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, sau khi thấy được thông tin về việc có tài khoản khác đăng tải nội dung tương tự, anh đã hỏi lại Hoàng cũng như video call (gọi điện trực tiếp qua video) và được Hoàng giải thích đó là tài khoản phụ. Anh đã tin tưởng vào điều này.

Những tin nhắn của Đạt và Hoàng (Ảnh: NVCC)

“Thằng nhỏ có video call (gọi điện qua video) mình và nói đó là tài khoản phụ. Nó nói lần đầu nên run tay, mình tin vậy. 900.000 đồng gửi cho Hoàng, coi như mình ủng hộ cho chiến dịch thôi.” anh Đạt kể.

Nói về lý do tham gia ủng hộ chiến dịch, anh Đạt chia sẻ: “Mình có tìm hiểu lịch sử và cảm thấy rất biết ơn đất nước và con người Cuba, biết ơn vì vết sẹo nhỏ ở cánh tay bên trái và vì cả hoà bình mà chúng ta đang có bây giờ”.

Theo thống kê, tính đến 12h ngày 14/8, tài khoản của chương trình đã ghi nhận hơn 134.500 lượt đóng góp, với tổng số tiền ủng hộ vượt 30 tỷ đồng. Trong số đó, một câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm động đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ngày 2/12/1960, Cuba là quốc gia đầu tiên của Tây Bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong suốt 65 năm qua, hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và đặc biệt tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba không ngừng được vun đắp và phát triển toàn diện, trở thành nguồn cổ vũ lớn lao, sự hỗ trợ quý báu và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba tháng 9/2024 đã thống nhất xác định năm 2025 là "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba", khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước lên một tầm cao mới, phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết và kiên định ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức mà Cuba đang trải qua. Mọi đóng góp sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025. Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình: Tên đơn vị: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Số tài khoản: 2022, ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank). Nội dung chuyển khoản: CUBA. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025 – 16/10/2025.