Hà Nội khởi công cao tốc hơn 56 nghìn tỷ, hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh sắp đón tin vui

Sáng 6/9, UBND TP Hà Nội khởi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô.
Tuyến cao tốc dài hơn 113 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu tại nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Kim Anh, Hà Nội), điểm cuối tại nút giao cao tốc Nội Bài - Hạ Long (phường Phương Liễu, xã Chi Lăng, Bắc Ninh). Đặc biệt, 71% tuyến được thiết kế đi trên cao.
Trước mắt, dự án sẽ đầu tư 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m; bề rộng cầu 17,5 m. Tuyến bố trí 3 cầu lớn vượt sông là Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng. Các cây cầu có bề rộng cầu 24,5 m để bố trí thêm 2 làn xe máy và xe thô sơ qua cầu kết nối 2 bên bờ sông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.
Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 là hơn 56.290 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 47%, vốn nhà đầu tư chiếm 52%. Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.
Đây là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng cường liên kết vùng.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với 3 nhóm dự án, gồm 7 dự án thành phần trên địa bàn 3 địa phương là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án thành phần 3 giữ vai trò trung tâm, có quy mô và giá trị lớn nhất. Đây cũng là dự án BOT đầu tiên sau khi Luật PPP có hiệu lực.
Theo thông tin trên tờ Thanh niên, hiện, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.382,16/1.402,69 ha, đạt khoảng 98,53%, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt bằng trong năm 2025 để bàn giao cho doanh nghiệp dự án đảm bảo tiến độ thi công.
3 dự án thành phần xây dựng đường song hành đang triển khai thi công nền đắp, cầu, cống, một số đoạn đã thi công đến lớp bê tông nhựa, sản lượng đạt khoảng 52,6% giá trị hợp đồng, trong đó Hà Nội đạt 70%, Hưng Yên đạt 45%, Bắc Ninh đạt 34%, dự kiến hoàn thành cơ bản trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ vào quý 1/2026.
Vành đai 4 có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng, trực tiếp kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận và đồng bộ với hệ thống cao tốc - trục hướng tâm. Đây sẽ là huyết mạch giao thông mới của Vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, hình thành các đô thị vệ tinh và cực tăng trưởng mới.