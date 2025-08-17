Chỉ 2 ngày nữa, người dân Hà Nội sẽ chứng kiến 7 dự án lớn được khởi công vào dịp đặc biệt quan trọng

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời khoảng 250 công trình, dự án, tại 80 điểm cầu trên cả nước vào ngày 19/8. Trong đó, Hà Nội có 7 dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị khởi công trong dịp này.

Đầu tiên là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô (đoạn trên địa bàn Hà Nội). Tuyến đường dài 14km, bề rộng 120m. Trong đó, đoạn từ ranh giới Bắc Ninh đến nút giao giữa vành đai 3 Hà Nội với cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 7 km sẽ được xây mới. Đoạn còn lại 7 km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vành đai 3 sẽ được mở rộng từ 35 m lên 120 m.

Chi phí đầu tư 14 km qua TP Hà Nội là 42.450 tỷ đồng, gồm giải phóng mặt bằng hơn 8.100 tỷ; xây dựng, tư vấn 34.300 tỷ đồng.

Hai là dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 113,52km (trong đó 103,82km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long), thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h.

Phối cảnh dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Giai đoạn hiện nay đầu tư trước 4 làn xe với nền đường rộng 17m, bề rộng cầu 7,5m (riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống rộng 24,5m).

Giai đoạn hoàn thiện quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh (thực hiện sau); đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh (5 nút trên địa bàn Hà Nội, 2 nút trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 1 nút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); hoàn thiện nút giao Tây Nam (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); đầu tư xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành hai bên và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án 56.293 tỷ đồng.

Liên danh trúng thầu gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Thành phố (CityLand), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa Hướng Dương Sài Gòn (Sunflower), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Horizon.

Ba, dự án xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 32 (xã Phúc Thọ, Hà Nội) với tổng chiều dài 7,77km thiết kế tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Vị trí xây dựng cầu Vân Phúc.

Đoạn từ cầu Vân Phúc ra quốc lộ 32 (dài 4,81km) quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Phạm vi cầu Vân Phúc dài 2,97km (cầu cạn vùng lòng hồ Vân Cốc, cầu dẫn, cầu chính vượt sông) có chiều rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư dự án 3.444 tỷ đồng.

Bốn, dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó thành phố Hà Nội khoảng 5,2km, tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km.

Điểm đầu kết nối với điểm cuối tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5.

Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, bề rộng cầu chính 32,3m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; cầu dẫn dài khoảng 6,58km, bề rộng cầu dẫn 33m; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh, tổ chức giao thông… Tổng mức đầu tư dự án 10.197 tỷ đồng.

Năm, xây dựng khu tái định cư (xã Đông Anh) thuộc Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng quy mô 6ha.

Sáu, xây dựng khu tái định cư (xã Ngọc Hồi) thuộc dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam quy mô 0,92ha.

Bảy, dự án Thành phố thông minh (xã Vĩnh Thanh) có diện tích sử dụng đất 271,45ha, chia làm 5 giai đoạn triển khai.