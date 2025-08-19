Hôm nay, cây cầu hơn 10.000 tỷ đồng vượt sông Hồng, kết nối Hà Nội đến Hưng Yên chính thức khởi công

Sáng ngày 19/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, công trình trọng điểm nối thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên.

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng để hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên, kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của thành phố Hà Nội (trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ).

Cầu Ngọc Hồi sẽ chia sẻ và phân bổ lưu lượng, tránh tình trạng các phương tiện giao thông có nhu cầu di chuyển từ phía Bắc, Tây - Bắc của Thành phố về phía Đông - Nam của Thành phố phải di chuyển qua trung tâm Thành phố từ đó giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên các tuyến đường hiện có như Vành đai 3, đường Giải Phóng (QL.1A), Đường 70...

Dự án nhằm cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Hồng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực làm tiền đề cho việc thực hiện chủ trương giãn dân số, giảm áp lực giao thông trong khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long và cầu Vĩnh Tuy, từng bước hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội, đảm bảo an ninh, quốc phòng cho Thủ đô và phát triển không gian đô thị hiện đại hai bên sông Hồng.

Dự án tăng cường sự liên kết vùng giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, công trình mang tính biểu tượng, tạo tiền đề cho việc phát triển du lịch sinh thái và tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa 02 tỉnh thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, công trình trọng điểm nối thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VGP/Thu Sa

Công trình cầu Ngọc Hồi với thiết kế kiến trúc dây văng kết hợp hai trụ tháp có biểu tượng hình chữ H biểu đạt ý niệm về sự hòa hợp và hợp tác giữa hai địa phương Hà Nội và Hưng Yên cùng ý tưởng "cổng mặt trời", nơi chào đón bình minh đi qua vòm cổng kiến trúc công trình sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc.

Tổng chiều dài dự án khoảng 7,5km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cách cao tốc khoảng 360m về phía đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội.

Điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5 cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

Tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng. Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, bề rộng cầu chính (gồm cả lề kiểm tra) 32,3m, tổng bề rộng cầu là 38,3m, đảm bảo 06 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp; cầu dẫn dài khoảng 6,58km, bề rộng cầu dẫn 33m; đường dẫn đầu cầu có tường chắn dài 100m, có bề rộng 33m; đường dẫn còn lại dài khoảng 140m, bề rộng 32m; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, hệ thống ITS, tổ chức giao thông... đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; thiết kế các hạng mục phục vụ công tác kiểm tra duy tu bảo dưỡng cầu sau khi được đưa vào sử dụng.