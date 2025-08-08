Hàng triệu người dân Phú Thọ sắp đón tin vui: Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng sẽ hợp long vào dịp đặc biệt quan trọng

Theo thông tin từ Báo Phú Thọ, dự án xây dựng cầu Phong Châu mới là công trình giao thông trọng điểm được thực hiện khẩn cấp sau khi cầu cũ bị sập bởi bão số 3 Yagi năm 2024.

Cầu Phong Châu mới có điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km21+50,0 quốc lộ 32C), thuộc địa phận xã Phùng Nguyên. Điểm cuối tại Km0+652,88 (khoảng Km18+551,4 quốc lộ 32C), thuộc địa bàn xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Cầu có chiều dài hơn 383 m (tính đến đuôi mố), đoạn đường hai đầu cầu vuốt nối về đường hiện trạng phía Phùng Nguyên khoảng hơn 113 m, phía Vạn Xuân gần 156 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 600 tỷ đồng.

Sau hơn 7 tháng khởi công, cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng đang dần hình thành với tổng giá trị thực hiện đạt 75,67%. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Sau hơn 7 tháng khởi công, cây cầu mới bắc qua sông Hồng đang dần hình thành với tổng giá trị thực hiện đến nay đạt 75,67%. Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết tâm hợp long cầu đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn các đơn vị tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và an toàn và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, cần dồn lực đẩy nhanh tiến độ để hợp long cầu vào ngày 02/9/2025 và đưa công trình vào sử dụng vào đầu tháng 10/2025.

Đại diện các đơn vị thi công cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục còn lại đúng kế hoạch đề ra, sớm bàn giao, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.