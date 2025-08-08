4 tháng đếm ngược: 6 trường hợp bắt buộc đổi Giấy phép lái xe, chậm là bị phạt có thể lên tới 20 triệu đồng

Từ ngày 1/1/2025, theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người dân không bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe (GPLX) theo mẫu mới nếu GPLX hiện tại vẫn còn thời hạn sử dụng. Tuy nhiên có 6 trường hợp bắt buộc phải cấp đổi GPLX để tránh bị phạt tiền khi tham gia giao thông.

6 trường hợp phải đổi hoặc cấp lại Giấy phép lái xe

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định:

Người có giấy phép lái xe được đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp sau:

- Giấy phép lái xe bị mất;

- Giấy phép lái xe bị hỏng, không còn sử dụng được;

- Đổi trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

- Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng;

- Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cấp, khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó cũng khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 01/7/2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của Luật này.

Giấy phép lái xe hết hạn không đổi: Có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Căn cứ điểm a khoản 8 và điểm a khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, quy định xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau:

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự, bao gồm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, trong trường hợp có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 năm.

Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển các loại phương tiện nêu trên trong trường hợp có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc giấy phép lái xe đã hết hạn từ 01 năm trở lên.

Như vậy, nếu đến ngày 01/01/2026, giấy phép lái xe đã hết hạn hoặc hết hạn trên một năm mà người điều khiển phương tiện vẫn chưa thực hiện việc cấp đổi, thì có thể bị xử phạt hành chính lên tới 20 triệu đồng.

Thời gian đổi giấy phép lái xe trong bao lâu theo quy định hiện nay?

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT sửa đổi bởi điểm a khoản 6 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định:

Đổi giấy phép lái xe

.....

8. Trình tự thực hiện đổi giấy phép lái xe:

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định; khi nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe; trường hợp không đổi giấy phép lái xe thì phải trả lời và nêu rõ lý do;

d) Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe lưu trữ hồ sơ đổi giấy phép lái xe (bản chính đối với đổi giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải; bản sao đối với đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài, đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp, đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp) trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp giấy phép lái xe; cắt góc giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp), giao cho người lái xe bảo quản (trừ trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến)."

Theo đó thời gian đổi giấy phép lái xe không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.