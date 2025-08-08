Người đàn ông bị chém đứt cánh tay khi đang ngồi chơi ở nhà bạn

Ngày 8/8, lãnh đạo UBND xã Nghi Dương (TP Hải Phòng ) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị chém đứt rời cánh tay trái khi đang ngồi chơi, hút thuốc.

Trước đó, chiều 6/8, anh P.N.D (35 tuổi, ở khu Tân Lập, phường Dương Kinh) đang ngồi chơi, hút thuốc tại nhà một người quen tại xã Nghi Dương. Bất ngờ một người đàn ông mặc áo phông sẫm màu, đội mũ màu cam và tay cầm hung khí giống kiếm.

Người này lao vào chém tới tấp khiến anh P.N.N chỉ kịp giơ tay đỡ. Sự việc khiến nạn nhân đứt lìa cánh tay trái, máu chảy khắp phòng khách. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng lao vào nhà, chém tới tấp khiến anh P.N.D (áo đỏ) đứt lìa tay trái.

Ngay sau đó, người dân xung quanh đã hỗ trợ sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu với nhiều vết thương khác.

Qua thăm khám, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị dập nát, đứt rời cánh tay trái, vết thương thành ngực, vết thương vai. Bệnh nhân đã được hồi sức chống sốc, giảm đau, làm các xét nghiệm và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Ca mổ kéo dài 6 giờ, các bác sỹ đã tiến hành nối cẳng tay trái đứt rời phức tạp, dập nát, mất đoạn mạch (phải lấy tĩnh mạch ghép đảo chiều); khâu các vết thương. Sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh, có hồi lưu mao mạch ngón tay, tự thở, mạch huyết áp ổn định.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng vào cuộc truy bắt nghi phạm, điều tra, làm rõ vụ việc.