Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp

Ngày 7-10, tin từ UBND xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương này đã có văn bản báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất, đá tại khu vực núi Linh Trường do nhiều khối đá nặng hàng tấn đã và đang có nguy cơ sạt trượt xuống khu dân cư, đe dọa công trình và tính mạng của hàng chục hộ dân.

Đất đá trên núi Linh Trường sạt lở gây hư hỏng công trình nhà ông Lê Xuân Chiến (ngụ thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa)

Theo báo của UBND xã Hoằng Tiến, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Hoằng Tiến liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau các cơn bão dồn dập số 3, số 5, số 10, gây hiện tượng sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại khu vực núi Linh Trường.

Khối lượng đất đá sạt trượt xuống làm đổ sập một số hạng mục công trình của người dân và tràn vào nhà các hộ dân thuộc thôn Giang Sơn (xã Hoằng Tiến) đang sinh sống dưới chân núi. Tình trạng này đã ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an toàn hạ tầng dân sinh (11 hộ với 45 khẩu đã bị ảnh hưởng trực tiếp và 7 hộ với 30 khẩu có nguy cơ cao bị ảnh hưởng).

Khối đá nặng khoảng 20 tấn sạt lở từ trên núi xuống đang tì đè vào nhà ông Chiến

Đặc biệt, phía sau nhà ông Lê Xuân Chiến (ngụ thôn Giang Sơn), đất đá sạt trượt khoảng 40 m2, đổ sập công trình phụ diện tích khoảng 60 m2. Một khối đá lớn khác, khoảng 20 tấn sạt trượt xuống, hiện đang tì vào công trình nhà ở, có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Trước tình trạng trên, để đảo bảo an toàn tính mạng và tài sản cho gần 20 hộ dân thôn Giang Sơn, UBND xã Hoằng Tiến báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất, đá tại khu vực núi Linh Trường, xã Hoằng Tiến.

Nhiều tảng đá lớn có nguy cơ sạt trượt cao treo lơ lửng trên núi Linh Trường

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan hỗ trợ UBND xã Hoằng Tiến đề xuất phương án xử lý để khẩn trương triển khai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; hỗ trợ UBND xã Hoằng Tiến về kinh phí để đầu tư khắc phục, xử lý hiện tượng sạt lở trên.

Không chỉ núi Linh Trường bị sạt lở, do liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão (số 5, 10) tại khu vực bờ kè biển Hải Tiến đã bị sạt lở, sụt lún, nứt gãy... với tổng chiều dài 1,8 km.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, kiểm tra khu vực sạt lở hôm 28-9

Trong đó, tại cơn bão số 10 vừa qua, toàn bộ phần mái kè phía mặt biển bị sụt lún, bong lốc hoàn toàn. Hệ thống dầm dọc, dầm ngang khóa mái bị đứt gãy. Dầm chân mái một số đoạn bị xô ngang. Đặc biệt, hệ thống đường giao thông dọc tuyến kè bị sập gãy, bong tróc hoàn toàn. Dọc theo phía trong giáp lưng tường chắn sóng, đất cát nền đã bị sụt, sạt hoàn toàn, tạo thành vệt hố sâu có chiều rộng từ 5-15 m, chiều sâu từ 2-3 m.