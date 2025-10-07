Công an điều tra nghi vấn dự án tiền ảo của Shark Bình: Cần làm rõ ai là người được hưởng lợi trong vụ này

Ngày 6/10, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, thông tin những vấn đề dư luận liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, cơ quan điều tra, công an thành phố Hà Nội đã có quan điểm rất rõ rõ ràng là nếu có đơn thư trình báo tố giác thì cơ quan điều tra sẽ tiếp nhận để tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Qua rà soát, đến nay Công an Hà Nội tiếp nhận 1 đơn trình báo dự án tiền số, số tiền thiệt hại khoảng 2.000 USD.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Không ít trường hợp lợi dụng khoảng trống pháp lý đối với tiền ảo để chiếm đoạt tài sản

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay, tiền ảo là khái niệm không mới, đây là một lĩnh vực đầu tư được nhiều người quan tâm trong những năm qua, tuy nhiên rủi ro đối với đầu tư tiền ảo là rất lớn, nhiều người khuynh gia bại sản vì đầu tư vào loại tiền này.

"Đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến hoạt động đầu tư tiền ảo, liên quan đến hoạt động đầu tư trên sàn chứng khoán nên cơ quan điều tra cần có thời gian, thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan, thận trọng thu thập đánh giá chứng cứ thì mới có thể có kết luận chính xác về vụ việc, làm căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, có ai lừa ai hay không để xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư, tiền ảo (Virtual Currency) là một dạng tài sản kỹ thuật số, được tạo ra, lưu trữ và giao dịch trên môi trường điện tử (chủ yếu là Internet), không do ngân hàng trung ương hay cơ quan nhà nước phát hành, và không được thừa nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Dưới góc độ pháp lý thì tiền ảo ở Việt Nam không được pháp luật Việt Nam công nhận là tiền tệ hay phương tiện thanh toán. Thực tế thì tiền ảo có thể trao đổi, mua bán, đầu tư, nhưng rủi ro cao, không được bảo hộ pháp lý. Giá trị của tiền ảo phụ thuộc vào niềm tin và cung cầu trên thị trường.

Đến nay thì Quốc Hội chính thức ghi nhận tiền ảo, tài sản ảo trong Luật công nghiệp công nghệ số năm 2025, theo đó tổ chức cá nhân sẽ được đầu tư và lưu giữ tài sản ảo nhưng không được sử dụng vào mục đích thanh toán, Luật công công nghiệp công nghệ số có hiệu lực từ 01/01/2026.

Cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ để có kết luận, trên cơ sở đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với ông Nguyễn Hòa Bình, hiện nay nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng có trách nhiệm liên quan đến dự án tiền ảo. Tuy nhiên, ông Bình cho rằng mình cũng là người bị hại, cũng bị mất tiền từ dự án.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ dự án này do ai khởi xướng thành lập, ai là người quản lý điều hành, việc dự án đổ vỡ là do nguyên nhân khách quan hay do có chủ đích của những người trong cuộc. Số tiền góp vốn đầu tư, mua bán cổ phiếu của doanh nghiệp này đi đâu, đã sử dụng vào việc gì và ai là người được hưởng lợi trong vụ này.

Quá trình đầu tư diễn ra thì có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản hay không, có hành vi thao túng thị trường chứng khoán hay không làm căn cứ để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh liên quan đến các dự án tiền ảo, tài sản ảo hoặc các lĩnh vực công nghệ rủi ro là không tránh khỏi, không phải dự án nào đầu tư cũng có lãi. Bởi vậy, trong một dự án bị thua lỗ, đổ bể mà có nghi ngờ về hành vi thao túng, gian dối, chiếm đoạt thì những nhà đầu tư hoàn toàn có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

Nếu kết quả xác minh giải quyết đơn thư trình báo tố giác, kiến nghị khởi tố mà có căn cứ cho thấy đã có hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ việc là một dự án đầu tư thất bại, không có dấu hiệu tội phạm thì cũng sẽ có kết luận và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Sự việc diễn ra trong thời gian qua gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, quyền lợi của nhiều người, bản thân ông Nguyễn Hòa Bình cũng liên tục phải thanh minh về bản thân trước cộng đồng.

Bởi vậy trong vụ việc này, ông Nguyễn Hòa Bình cũng có thể làm đơn trình báo sự việc với cơ quan điều tra để cơ quan điều tra xác minh làm rõ hoạt động đầu tư của doanh nhân này. Nếu thực sự doanh nhân này cũng là nạn nhân, bị mất tiền trong dự án này thì kết quả xác minh của cơ quan điều tra là hình thức minh oan.

Ngược lại nếu kết quả cho thấy ông Bình đã có hành vi sai phạm thì cũng sẽ xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Quy trình tiếp nhận thông tin

Luật sư Cường phân tích, các tổ chức cá nhân góp tiền, mua cổ phiếu, hoặc các hình thức đầu tư khác liên quan đến dự án tiền ảo này hoàn toàn có quyền làm đơn trình báo tố giác tội phạm, gửi đến công an thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật .

Tổ chức cá nhân gửi đơn trình báo cần gửi kèm theo thông tin về sự việc, các tài liệu chứng cứ về việc tiếp nhận được thông tin quảng cáo về dự án, các thỏa thuận giao dịch, hình thức đầu tư và việc chuyển tiền đầu tư, tình trạng pháp lý của dự án đến thời điểm hiện tại ...

Khi tiếp nhận thông tin, đơn thư trình báo tố giác kiến nghị khởi tố của các tổ chức cá nhân thì công an Hà Nội sẽ vào sổ thụ lý tin báo, tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật, thời hạn xác minh không quá hai tháng sẽ có kết quả giải quyết là khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Nếu vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn không quá hai tháng và có thể tạm đình chỉ trong quá trình giải quyết để chờ kết quả Thu thập chứng cứ từ phía các cơ quan chức năng.

Quá trình xác minh sự việc, nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản hoặc hành vi thao túng thị trường chứng khoán thì có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với người đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, dự án được triển khai theo đúng kế hoạch nhưng không thành công là do yếu tố khách quan, việc mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, giá cổ phiếu xuống dốc là do thị trường chứ không có hành vi thao túng thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Việc khởi tố vụ án hình sự hay không khởi tố vụ án hình sự sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh trong quá trình cơ quan điều tra tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan đến dự án này.