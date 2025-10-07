NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh Hoàng Phúc



Thông tin với PV Báo Người Lao Động sáng 7-10, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị, cho biết vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 4 mẫu thức ăn, 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Ông Lê Minh Tiến cho biết Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị đã thông báo kết quả cho UBND xã Kim Ngân để làm cơ sở xử lý.

Trước đó, ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, xác nhận 40 học sinh nhập viện với các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy và đau bụng. Các em đã được truyền dịch, dùng kháng sinh và xuất viện sau điều trị.

Nhiều emhọc sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì ngộ độc thực phẩm



Như Báo Người Lao Động liên tục thông tin, sáng 26-9, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy sau bữa sáng bằng bánh tày nghi vấn bị ôi thiu, bốc mùi chua, khiến 40 học sinh phải nhập viện.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện thông tin Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế ngăn cản việc đưa các em đi viện, dù các em nằm co quắp, nôn ói. Một clip tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận thêm bức xúc.

Sau khi điều trị và xuất viện, 75 học sinh bán trú của trường đồng loạt nghỉ học để phản ứng với bà Đỗ Thị Hồng Huế, phụ trách suất ăn bán trú. UBND xã Kim Ngân xác nhận bà Huế có quan hệ họ hàng thân tộc với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng trường - ông Mỹ là anh con bác ruột của bà Huế.

Sáng 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, tính từ ngày 2-10, sau đó các học sinh đã quay lại trường.



