Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng

cảnh kỳ, Theo tienphong.vn 20:55 07/10/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Chiều 7/10, nước sông dâng cao, tràn vào các tuyến đường và ngập nhà dân ở một số khu vực trung tâm Cần Thơ, một số nơi nước lên tới nửa người.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 1.

Một số tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa... ở phường Bình Thủy chìm trong nước.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 2.

Đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn vào chợ Bình Thủy (phường Bình Thủy) là một trong những "rốn ngập" ở Cần Thơ thời gian gần đây.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 3.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 4.

Nhà ở cạnh chợ Bình Thủy, bà Trần Thị (71 tuổi) cho biết, hôm qua và hôm nay, sáng sớm và chiều tối là lúc nước lên tràn vào nhà, tình trạng này xuất hiện mỗi đợt rằm và cuối tháng âm lịch trong mùa mưa lũ. "Chỉ mong có ít tiền để làm lại nhà mà làm nhà tiền chế thôi chứ cát mắc (đắt) quá làm gì nổi" - bà nói.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 5.

Các tiểu thương tự ứng phó để mưu sinh.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 6.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 7.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 8.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 9.

Khu vực bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), nước từ sông Cần Thơ cũng tràn ngập lối đi bộ.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 10.

Những bờ bao tạm ứng phó triều cường.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 11.

Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng- Ảnh 12.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn thành phố, mực nước đỉnh triều lúc 17h chiều nay (7/10) ở mức 2m06, vượt báo động 3, dự báo ngày mai tiếp tục lên.

Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết sức lưu ý!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày