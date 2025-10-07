Triều cường lên cao, nhà dân ở Cần Thơ ngập ngang bụng

Một số tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa... ở phường Bình Thủy chìm trong nước.
Đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn vào chợ Bình Thủy (phường Bình Thủy) là một trong những "rốn ngập" ở Cần Thơ thời gian gần đây.
Nhà ở cạnh chợ Bình Thủy, bà Trần Thị (71 tuổi) cho biết, hôm qua và hôm nay, sáng sớm và chiều tối là lúc nước lên tràn vào nhà, tình trạng này xuất hiện mỗi đợt rằm và cuối tháng âm lịch trong mùa mưa lũ. "Chỉ mong có ít tiền để làm lại nhà mà làm nhà tiền chế thôi chứ cát mắc (đắt) quá làm gì nổi" - bà nói.
Các tiểu thương tự ứng phó để mưu sinh.
Khu vực bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), nước từ sông Cần Thơ cũng tràn ngập lối đi bộ.
Những bờ bao tạm ứng phó triều cường.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn thành phố, mực nước đỉnh triều lúc 17h chiều nay (7/10) ở mức 2m06, vượt báo động 3, dự báo ngày mai tiếp tục lên.