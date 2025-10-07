Động đất mạnh 3,4 độ richter ở Cao Bằng

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), lúc 16h42 ngày 7/10 xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.4 độ tại vị trí có tọa độ 22,936 độ vĩ bắc, 105,938 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,5 km.

Động đất xảy ra tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bản đồ chấn tâm động đất ở Cao Bằng chiều 7/10. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, cho biết, trận động đất xảy ra trên đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên (đới đứt gãy cấp 2), hướng tây bắc - đông nam.

Hiện nay, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần mới ghi nhận có trận động đất nêu trên, còn tính chất của trận động đất (là động đất tự nhiên hay động đất kích thích) thì các nhà khoa học đang tiếp tục xem xét.

Tuy nhiên, chuyênn gia phán đoán ban đầu nghiêng về yếu tố tự nhiên, vì gần khu vực xảy ra động đất không có hồ thủy điện lớn nào.