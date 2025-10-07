J&T Express khẳng định cam kết phát triển bền vững tại Better Choice Awards 2025

Thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express đã xuất sắc góp mặt trong Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh với số lượt bình chọn từ cộng đồng cao nhất, đạt 5.285 lượt.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính tổ chức, với mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những sáng kiến, sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu vì cộng đồng. Giải thưởng đặt trọng tâm vào các tiêu chí phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và tạo tác động tích cực đến xã hội. Các hạng mục được đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa bình chọn trực tuyến từ cộng đồng trên nền tảng BetterChoice.vn và thẩm định chuyên môn từ Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, học giả và nhà báo uy tín, nhờ đó bảo đảm tính minh bạch, khách quan và độ tin cậy.

Ngoài việc được vinh danh ở vị trí Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, J&T Express còn nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng qua phần bình chọn trực tuyến trên nền tảng BetterChoice.vn khi được ghi nhận ở vị trí thứ 2 cho hạng mục Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số và vị trí thứ 3 cho hạng mục Sáng kiến Đột phá về Công nghệ Xanh & Năng lượng Bền vững. Những thành tích này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu "Net Zero 2050", mà còn thể hiện rõ cam kết của J&T Express trong việc theo đuổi chiến lược logistics xanh, góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi toàn diện của ngành vận chuyển Việt Nam theo hướng thân thiện với môi trường.

J&T Express được vinh danh là Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh tại Better Choice Awards 2025

Tính đến tháng 7/2025, J&T Express đã sở hữu hơn 226.000 túi sinh thái với gần 10 triệu lượt sử dụng, góp phần giảm đáng kể lượng rác thải nhựa phát sinh trong hoạt động giao nhận. Đặc biệt, trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến đưa vào vận hành hơn 1.000 xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chiến lược giảm phát thải 3R (Reduce – Replace – Resolve). Đại diện J&T Express chia sẻ: "J&T rất tự hào khi được cộng đồng và hội đồng chuyên môn ghi nhận tại Better Choice Awards 2025. Đây vừa là động lực, vừa là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong hành trình phát triển xanh".

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược 3R của J&T Express không chỉ dừng lại ở bao bì sinh thái hay phương tiện đạt chuẩn khí thải, mà còn được mở rộng thành hệ thống giải pháp mang tính toàn diện. Trong toàn bộ quy trình vận hành, J&T đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hiệu suất năng lượng và giảm thiểu lãng phí bao bì. Trong thời gian sắp tới, doanh nghiệp cũng hướng đến mở rộng mô hình vận tải đa phương thức, tăng tỷ lệ xe sử dụng năng lượng sạch để góp phần giảm ùn tắc và khí thải tại khu vực đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống thống kê và kiểm soát nhiên liệu đang được hoàn thiện, cho phép đặt ra các mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải cụ thể theo từng giai đoạn. Đồng thời, J&T Express luôn theo sát chính sách và lộ trình chuyển đổi năng lượng của Nhà nước, tận dụng các cơ chế hỗ trợ để giảm chi phí nghiên cứu, phát triển và vận hành. "Đây là những bước đi cụ thể, thiết thực, giúp J&T Express tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero 2050 – không chỉ vì doanh nghiệp, mà còn vì cộng đồng và hành tinh xanh", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

J&T Express không ngừng nỗ lực đổi mới công nghệ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm giao - nhận tốt nhất

Trong bối cảnh hạ tầng hỗ trợ logistics xanh tại Việt Nam còn đang trong quá trình hoàn thiện, từ tiêu chuẩn khí thải cho đến hệ thống năng lượng sạch, J&T Express lựa chọn hướng tiếp cận "từng bước chắc chắn". Doanh nghiệp bắt đầu từ những giải pháp tiết kiệm và khả thi, tập trung vào đổi mới công nghệ và quản lý vận hành. Từ việc áp dụng hệ thống e-logistics chuẩn hóa trong phân loại hàng hóa đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để định tuyến thông minh, J&T hướng tới tối ưu hành trình giao nhận, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Song song đó, các yếu tố như bao bì sinh thái, vận đơn điện tử và xe ô tô chở hàng đạt chuẩn khí thải Euro 5 cũng đang được triển khai đồng bộ, giúp J&T vừa duy trì hiệu quả hoạt động, vừa tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô khi hạ tầng logistics xanh trong nước phát triển hơn.

Chia sẻ về việc J&T được vinh danh tại Better Choice Awards 2025, đại diện doanh nghiệp cho biết, cuộc rượt đuổi sát sao về lượt bình chọn công khai trên website chương trình cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng đối với các sáng kiến xanh và thân thiện môi trường. "Việc J&T được ghi nhận tại giải thưởng này là minh chứng cho tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp ESG mà chúng tôi đang triển khai", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Theo đó, những giải pháp như bao bì sinh thái, định tuyến tối ưu, vận đơn điện tử, xe đạt chuẩn khí thải Euro 5 hay các dự án trồng cây đều không chỉ giúp giảm phát thải mà còn là mô hình có thể nhân rộng, mang lại giá trị chung cho toàn ngành. Đại diện J&T Express chia sẻ thêm: "Nói về tiêu chuẩn chung cho ngành có thể còn là chặng đường dài, nhưng chúng tôi tin rằng những mô hình này sẽ là tham khảo hữu ích cho nhiều doanh nghiệp logistics khác. Quan trọng hơn, mỗi doanh nghiệp cần có cách làm phù hợp với năng lực và lộ trình riêng, cùng nhau tạo nên tác động xanh tích cực cho cộng đồng".

Không chỉ chú trọng hoàn thiện vận hành nội bộ, J&T Express còn lan tỏa tầm nhìn xanh đến cộng đồng bằng chương trình "Kiến tạo tương lai xanh".

Với định hướng phát triển bền vững được hoạch định rõ ràng và tầm nhìn dài hạn hướng tới nền kinh tế carbon thấp, J&T Express đang không ngừng hiện thực hóa cam kết hành động vì môi trường. Mỗi bước đi vững chắc hôm nay là nền tảng cho một tương lai xanh, bền vững và đáng sống hơn cho cộng đồng mai sau.