Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè có thể bị cách ly khỏi trường học

Nội dung trên nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ GD&ĐT công bố, lấy ý kiến từ ngày 6/10 đến ngày 16/10.

Điều 26 ghi rõ, trường hợp người học có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục; vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Nếu hành vi ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục, học sinh bị áp dụng một trong các biện pháp sau đây: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo điều 26 và 28, trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của người học khác, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục sẽ bị phạt tiền, buộc xin lỗi công khai, và bị áp dụng một trong các biện pháp: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo lưu ý, việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm có sự tham gia của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục, gia đình, cơ quan y tế, cơ quan công an (nếu cần thiết). Thẩm quyền quyết định thuộc về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp hoặc UBND cấp xã/tỉnh theo phân cấp.

Theo Bộ GD&ĐT, những hành vi xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, có yếu tố tâm lý hoặc bất thường, chưa đến mức tội phạm nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học tập, nếu mức kỷ luật chỉ dừng ở phạt tiền và buộc xin lỗi thì chưa đủ răn đe, chưa tạo điều kiện để can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

"Quy định mới cho phép áp dụng biện pháp cách ly tạm thời, chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc tư vấn, hỗ trợ tâm lý – hành vi vừa bảo đảm tính nghiêm minh, an toàn cho nhà trường, vừa thể hiện tính nhân văn, giúp người vi phạm nhận thức và điều chỉnh hành vi", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/9, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Thông tư mới đã bỏ hàng loạt biện pháp kỷ luật như: khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật trường, cảnh cáo trước toàn trường, đình chỉ học một tuần, một năm. Hình thức kỷ luật cao nhất áp dụng với học sinh là viết bản tự kiểm điểm.

Thông tư được ban hành trong bối cảnh dư luận còn tranh cãi về vụ nam sinh lớp 7 tại một trường ở Hà Nội có hành vi sai trái với giáo viên. Nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ hình thức đình chỉ học khiến trường thiếu biện pháp đủ mạnh để răn đe học sinh vi phạm. Mặt khác, không ít giáo viên ủng hộ quy định mới, khẳng định các biện pháp giáo dục mềm dẻo sẽ giúp học sinh nhận thức lỗi sai và tự điều chỉnh hành vi.