Bộ Y tế chỉ đạo: Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là HÀNG GIẢ

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2867/QLD-MP ngày 06/10/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Vinamake.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 03 sản phẩm:

Dầu gội đầu DR. Hair Ginger Shampoo (Nhãn hàng Vinamake), số tiếp nhận Phiếu công bố 24/24/CBMP-HB;

Dầu gội đầu DR. Ginger Shampoo (Nhãn hàng: Vinamake), số tiếp nhận Phiếu công bố 23/24/CBMP-HB;

Dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa (Nhãn hàng: Vinamake), số tiếp nhận Phiếu công bố:\ 122/23/CBMP-HB.

Ảnh thuonghieucongluan.com.vn

Các sản phẩm trên do Công ty Cổ phần Vinamake (địa chỉ: Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nay là Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Lý do thu hồi do mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các mẫu sản phẩm nêu trên đều không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm và được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là “hàng giả” căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm nêu trên; Trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện các sản phẩm nêu trên; Tiến hành thu hồi các sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Ảnh minh họa

Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; Thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Công ty Cổ phần Vinamake phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm vi phạm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 01/11/2025.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát Công ty Cổ phần Vinamake trong việc thực hiện thu hồi các sản phẩm nêu. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2025.