Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc kem Sun G8 Collagen: Kết quả kiểm nghiệm gây choáng váng

Ngày 19/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy đối với sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng gồm Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen và sản phẩm không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm đối với Dầu gội đầu Newgi.C, gói 05ml.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen, hộp 1 chai 30ml. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận PCB: 9006/21/CBMP-HN; Số lô: 2260125; NSX: 8/1/25; HD: 7/1/28;

Ảnh minh hoa

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Fujifrance (địa chỉ: Số 2726 VP5, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; địa chỉ hiện nay: Tầng 2, tháp A tòa nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội);

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ Bibita (địa chỉ: Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nay là thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) sản xuất.

Lý do thu hồi: Chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng (SPF: 12,7).

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị các đơn vị thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen, hộp 1 chai30ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thựchiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Fujifrance, Công ty cổ phần dượcphẩm công nghệ Bibita phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem bôida SPF Sun G8 Collagen, hộp 1 chai 30ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ cáccơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Trườnghợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏihàng hóa) thì buộc tiêu hủy sản phẩm Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen, hộp 1 chai30ml nêu trên theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.

Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen, hộp 1 chai30ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 17/10/2025.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Fujifrance, Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita trong việc thực hiện thu hồi lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Kiểm tra Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Fujifrance, Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, tập trung làm rõ việc côngbố sản phẩm, xác định chỉ số SPF và ghi nhãn chỉ số SPF của sản phẩm mỹ phẩm chốngnắng vi phạm nêu trên. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Chuyển hồ sơcho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong trường hợp có vi phạm hình sự, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.