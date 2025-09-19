Thông tin mới vụ phát hiện thi thể phân hủy dưới đường Vành đai 3, Hà Nội

Ngày 19/9, đại diện Công an phường Khương Đình (Hà Nội) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tìm tung tích thi thể đang phân huỷ dưới chân đường Vành đai 3 trên cao.

Thi thể được phát hiện trong tình trạng đang phân huỷ dưới chân đường Vành đai 3 trên cao.

"Nạn nhân là người đàn ông lang thang, các cơ quan chức năng đang xác minh danh tính. Bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu án mạng. Nạn nhân tử vong nghi do bị cảm", đại diện Công an phường Khương Đình cho biết thêm.

Trước đó, chiều 18/9, người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển. Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt, bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.