Danh sách 3 loại dầu ăn giả, kém chất lượng: Người dân cập nhật ngay để tránh mua phải!

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 11/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra năm 2025 tại Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam, địa chỉ: thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu "Gold Max"; "Tamin Gold"; "ChiCa". Các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ người tiêu dùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đưa ra cảnh báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước và khuyến cáo:

- Đối với người dân:

+ Không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu "Gold Max", "Tamin Gold", "ChiCa" (như trong hình ảnh kèm theo).

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu "Gold Max", "Tamin Gold", "ChiCa"

+ Nếu thấy sản phẩm này trên thị trường thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

+ Lựa chọn dầu ăn từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn hợp pháp.

- Đối với các cơ quan, tổ chức:

+ Các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm "Gold Max", "Tamin Gold", "ChiCa".

+ Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi đến người dân.

+ Cơ quan quản lý thị trường, y tế phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý.

Người dân có thông tin liên quan xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thanh Luân – Điều tra viên thụ lý (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Hưng Yên); Địa chỉ: Số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, TP. Hưng Yên; SĐT: 0916.132.688.