Cụ ông 94 tuổi, đạp xe dừng trước trụ sở công an nhưng không biết mình đến đây làm gì!

Ngày 19-9, Công an xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa liên hệ gia đình, đưa cụ ông 94 tuổi, đạp xe đi lạc hơn 30 km về gia đình.

Cụ Từ Tẩn được cán bộ Công an xã Mộ Đức chăm sóc trước khi được người nhà đưa về

Sáng ngày 18-9, cụ Từ Tẩn (94 tuổi, ngụ tại xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) do tuổi cao, lãng trí, đã tự đạp xe từ nhà đi lúc 7 giờ 30 phút. Đến chiều, sau khi vượt quãng đường hơn 30 km, cụ dừng lại tại trụ sở Công an xã Mộ Đức nhưng không rõ mình đến trụ sở công an làm gì.

Thấy cụ có biểu hiện mệt mỏi, bối rối, cán bộ trực ban lập tức ân cần thăm hỏi, đồng thời nhanh chóng xác minh thông tin và liên hệ với người thân.

Sau khi liên hệ người nhà, cụ Tẩn đã được gia đình đón về nhà an toàn.