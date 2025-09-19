Chỉ ít giờ tới, người dân các tỉnh phía Nam cần đặc biệt lưu ý

Theo tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Đêm qua và sáng sớm nay (19/9), tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 18/9 đến 08h ngày 19/9 có nơi vượt 60mm, như Hồ Cánh Chim (Thanh Hóa) 69,8mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 140mm, Đa Mi Ri – Đa Huoai (Lâm Đồng) 82,6mm.

Dự báo chiều tối và tối nay (19/9), khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15–30mm, cục bộ trên 80mm.

Đáng chú ý, có nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất lớn, trên 60mm trong 3 giờ. Trong cơn dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, cũng như ngập úng ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/9/2025

Tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết phổ biến có mây, ban ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 32–34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31–34 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C; cao nhất 27–30 độ C.

Nam Bộ có mây, ban ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động 24–26 độ C vào ban đêm và 29–32 độ C ban ngày, có nơi trên 32 độ C.