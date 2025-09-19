Marketing On Air 2025 - Chính thức mở đơn đăng ký dự thi vòng 1

Hành trình chinh phục tâm bão

Tiếp tục giữ vững định vị là cuộc thi marketing trải nghiệm thực tế cho sinh viên trên toàn quốc, Marketing On Air 2025 trở lại với 4 vòng thi:

Vòng 1 – Drift | 13/09 – 17/10

Vòng 2 – Spin | 18/10 – 01/11

Vòng 3 – Hold | 02/11 – 15/11

Đêm Chung kết | 21/11

Quyền lợi hấp dẫn

Đến với Marketing On Air 2025, thí sinh sẽ nhận được vô vàn quyền lợi hấp dẫn như:

Được học hỏi qua các buổi training chuyên sâu, cố vấn bởi đội ngũ chuyên gia, giám khảo với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm trong ngành.

Nâng cao khả năng trải nghiệm thực tế với đề bài thực tế, format cuộc thi mô phỏng quy trình hoạt động Marketing tại các doanh nghiệp.

Cơ hội xây dựng networking với các doanh nghiệp lớn, các cá nhân xuất sắc, Ban Giám khảo và các bạn trẻ cùng đam mê trên phạm vi toàn quốc.

Tạo điểm sáng trong Portfolio/CV của mình.

Nhận được các giải thưởng và phần quà vô cùng giá trị.

Nhà Tài trợ Kim Cương ra đề vòng 1

Đồng hành cùng Marketing On Air 2025 là Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - một trong những định chế tài chính hàng đầu,Việt Nam. Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày thành lập vào năm 1957, BIDV đã không ngừng khẳng định vị thế, giữ vai trò quan trọng trong việc kiến tạo dòng chảy tài chính, đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước. Với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại và sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng, BIDV ngày nay không chỉ là một ngân hàng, mà còn là một thương hiệu mang tính biểu tượng của sự bền vững và phát triển.

Công ty Cổ phần Be Group, đơn vị sở hữu và phát triển siêu ứng dụng "BE". Với tham vọng trở thành siêu ứng dụng tiêu dùng số 1 của người Việt, BE đã và đang xây dựng một hệ sinh thái hơn 12 dịch vụ tiện ích quen thuộc: từ beBike, beCar, beTaxi, beFood - giao đồ ăn, beDelivery - giao hàng nhanh, beGiúpviệc - dịch vụ dọn dẹp theo giờ, cho đến những tiện ích di chuyển thiết yếu như vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe khách. Mỗi dịch vụ đều được phát triển với tầm nhìn dài hạn, nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và phù hợp với lối sống hiện đại của người tiêu dùng Việt.

Đối tượng tham gia dự thi

Cuộc thi chào đón tất cả các bạn trẻ đam mê Marketing trên toàn quốc, muốn khẳng định bản thân, sẵn sàng đương đầu và chinh phục thử thách. Thí sinh sẽ tham dự theo hình thức nhóm 3 người, mỗi thành viên bắt buộc đều là công dân có quốc tịch Việt Nam hợp pháp, có năm sinh thuộc phạm vi từ năm 2002 - 2007.

Thông tin đăng ký

Thời gian mở đơn vòng 1: 20h00, ngày 15/09/2025 - 20h00, ngày 27/09/2025.

Đăng ký tham gia tại: https://tinyurl.com/formdangkivong1moa2025

Top 200 đội đăng ký thành công đầu tiên sẽ có cơ hội lựa chọn thương hiệu ra đề.

Lưu ý: Đội thi đã đăng ký Road to MOA nếu muốn tham gia vòng thi chính thức vẫn cần điền đơn đăng ký vòng 1 cuộc thi (Ngoại trừ Top 02 Road to MOA).

Nếu bạn khao khát học hỏi và muốn khai phá bản thân trên hành trình marketing, thì Marketing On Air 2025 chính là "cơn bão" dữ dội đang chờ bạn nhập cuộc. Hãy sẵn sàng đối mặt trước từng đợt cuồng phong, vượt qua thử thách và chạm tới đỉnh vinh quang!

Marketing On Air - Cuộc thi Marketing trải nghiệm thực tế hàng đầu dành cho sinh viên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Fanpage: Marketing On Air

facebook.com/marketingonair.mgc/

Group: Cuộc thi Marketing On Air

facebook.com/groups/marketingonair.mgc/

Broadcast: Cuộc thi Marketing On Air

https://www.messenger.com/channel/marketingonair.mgc

LinkedIn: Marketing On Air

linkedin.com/in/marketing-on-air-mgc/

Email: marketingonair.mgc@gmail.com

Hotline:

Trưởng Ban Tổ Chức: 0358266070 (Mr. Dương Hoàng)

Trưởng Ban Truyền Thông: 0886594633 (Ms. Thảo My)