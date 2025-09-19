Người phụ nữ ở TP HCM mệt mỏi vì bị hàng xóm xây nhầm nhà trên đất của mình

Ngày 19-9, một lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP HCM cho biết đã nhận đơn "đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai" của người dân liên quan đến việc họ bị người khác xây nhầm nhà trên đất của mình.

Người nộp đơn là bà Võ Thu Thảo, sinh năm 1992, quê tỉnh Vĩnh Long, hiện đang sống tại phường Chánh Hiệp, TP HCM.

Theo đơn trình bày, năm 2024 vợ chồng bà Thảo mua thửa đất tại thửa 813, tờ bản đồ 82 trên đường ĐX 066, (trước đây thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), với diện tích 71,4 m2.

Ngày 14-6-2025, khi gia đình bà đến kiểm tra đất chuẩn bị xây nhà thì phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của mình. Từ tháng 6-2025, bà Thảo đã trao đổi với người xây nhầm nhà để có phương án giải quyết, nhưng đều bất thành.

Căn nhà bị hàng xóm xây nhầm

Bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi) là người đứng ra trao đổi với bà Thảo, có xin 3 tuần để di dời căn nhà đã xây nhầm trên thửa đất này.

Thế nhưng, sau nhiều lần hứa hẹn, bà Hạnh vẫn chưa thực hiện việc di dời nên ngày 17-9, gia đình bà Thảo đã gửi thư đến phía bà Hạnh, yêu cầu trả đất ngay lập tức cho gia đình bà.

Phía bà Hạnh tiếp tục xin gia hạn đến ngày 27-9. "Chúng tôi không có đủ niềm tin là bên B sẽ di dời vào ngày này vì họ đã hứa nhiều lần"- bà Thảo nói. Đến ngày 18-9, gia đình bà Thảo đã gửi đơn lên UBND phường Chánh Hiệp đề nghị hòa giải.

Theo bà Thảo, lúc đầu bà nghĩ việc xây nhà nhầm lẫn là điều không ai mong muốn nên kiên nhẫn cho bên xây nhầm có thời gian giải quyết. Tuy nhiên, sau nhiều ngày phía bà Hạnh vẫn không thực hiện di dời nhà nên buộc bà Thảo phải có biện pháp cứng rắn.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp cho biết sau khi nhận được đơn của bà Thảo, phường đã thông báo cho 2 bên ngày 24-9 tới UBND phường để làm việc.

Theo lãnh đạo này, sau khi khảo sát khu đất nơi xảy ra tranh chấp, UBND phường sẽ trao đổi để hai bên hòa giải với nhau, nếu không được thì hướng dẫn họ khởi kiện ra tòa.