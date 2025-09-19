Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời

Ngày 19-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Kim Anh (vợ anh Hồ Hoàng Giao; TikToker Giao Heo) xác nhận đã tức tốc bay ra Hà Nội sau khi nghe tin chồng qua đời khi đang đi phượt ở Mộc Châu, Sơn La.

TikToker Giao Heo qua đời tại Mộc Châu, Sơn La do tai nạn

Chị Kim Anh nói: "Anh Giao đi cùng 2 người bạn, theo thông tin tôi nhận được thì anh Giao xảy ra va chạm giao thông với xe bán tải và qua đời sau đó. Hai người bạn đi cùng thì một người bị thương ở chân. Nghe tin chồng gặp nạn tôi đã bay ra Hà Nội và làm các thủ tục đưa chồng về quê nhà".

TikToker Hồ Hoàng Giao (1,9 triệu Follow) từng có thời gian gắn bó với nghề đầu bếp tại TP HCM khoảng 11 năm. Sau đó, anh bỏ phố về quê, đổi hướng đến Lâm Đồng để sản xuất nội dung trên mạng xã hội với chủ đề ẩm thực, công nghệ.

Được sự giúp đỡ của người thân, gia đình, các kênh mạng xã hội của anh nhanh chóng được cư dân mạng biết đến. Anh say mê sáng tạo nội dung với các clip nấu ăn chuẩn vị, các món ăn dễ làm, gần gũi với văn hoá ẩm thực Việt Nam.

TikToker Giao Heo ghi dấu ấn với khán giả với câu nói quen thuộc "Hehe Boi" và nụ cười ấm áp, gần gũi, khuôn mặt vui tươi mỗi lần xuất hiện.

TikToker Giao Heo qua đời sau vụ tai nạn với xe bán tải ở khu vực Mộc Châu, Sơn La. Hiện nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng làm rõ.