TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33

Chiều ngày 18/9, thông tin TikToker kiêm YouTuber Giao Heo qua đời vì tai nạn giao thông khiến cộng đồng bất ngờ và thương tiếc. Ai nấy đều bàng hoàng bởi anh mới hoạt động bình thường cả trên MXH và công việc ngoài đời.

Theo cập nhật từ tài khoản Facebook của Giao Heo, bài đăng và hình ảnh gần nhất của anh là vào 21h48 ngày 17/9. Trước đó, khoảng đầu giờ chiều ngày 17/9, nam YouTuber còn check-in ở Hà Nội, hào hứng khoe chuẩn bị đến Mộc Châu (Sơn La).

TikToker kiêm YouTuber Giao Heo

Ngày 17/9, Giao Heo check-in ở Hà Nội để lên đường đi Mộc Châu

Theo thông tin từ một người anh em thân thiết của Giao Heo chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết nam YouTuber qua đời vào sáng nay - ngày 18/9, vào khoảng 9h sáng do tai nạn giao thông.

“Người bạn, người anh em thân thiết mà mình rất ngưỡng mộ và yêu mến - Giao Heo đã không may qua đời vì tai nạn giao thông. Thật sự là một khoảng trống quá lớn, không thể lấp đầy. Mong anh yên nghỉ, bao nhiêu kỷ niệm, tiếng cười và tình cảm dành cho anh sẽ mãi ở lại với tụi mình. Tạm biệt anh. Mãi nhớ anh” - người bạn của nam YouTuber cũng chia sẻ thêm.

Bài đăng từ bạn bè thân thiết với YouTuber Giao Heo

Trên trang cá nhân của anh Giao, người thân, bạn bè, các đối tác và cộng đồng mạng đã gửi lời chia buồn, tiễn biệt. Tất cả đều bày tỏ rất sốc vì sự ra đi đột ngột này.

Giao Heo, tên thật là Hồ Hoàng Giao, sinh năm 1992 tại Buôn Ma Thuột, đang sống và làm việc tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, anh từng có hơn 10 năm làm đầu bếp tại TP.HCM. Sau khi về quê lập nghiệp, Giao Heo mở quán ăn nhỏ, nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, anh gặp khó khăn và bén duyên với con đường sáng tạo nội dung số.

Nội dung chủ yếu của Giao Heo là review đồ công nghệ và nấu ăn. Anh bắt đầu được chú ý nhờ các video nấu ăn dễ làm, gần gũi và mang tính giải trí cao. Phong cách đặc trưng của Giao Heo là sự hài hước, vui vẻ và nụ cười “thương hiệu” khiến khán giả dễ dàng ghi nhớ. Ngoài các món ăn quen thuộc, anh còn có nhiều clip sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng, phim hoạt hình hay các trào lưu trên mạng.

Nội dung chính trên các kênh của Giao Heo là review đồ công nghệ và nấu ăn

Hiện tại, Giao Heo sở hữu kênh TikTok với khoảng 1,8 triệu lượt theo dõi và gần 40 triệu lượt thích. Trên YouTube, kênh của anh có 682k người đăng ký. Không chỉ dừng lại ở những công thức nấu ăn đơn giản hay review đồ công nghệ, Giao Heo còn truyền cảm hứng về sự sáng tạo trong ẩm thực và lan tỏa năng lượng tích cực.

(Ảnh: FBNV)