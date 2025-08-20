Nỗi đau đến tận cùng: Lính cứu hỏa tham gia giải cứu nạn nhân Itaewon qua đời sau 10 ngày mất tích

Vào ngày 20, một lính cứu hỏa họ Park (30 tuổi, Incheon) đã được tìm thấy đã tử vong tại thành phố Siheung (tỉnh Gyeonggi). Anh Park từng tham gia công tác cứu hộ tại thảm kịch Itaewon ngày 29/10/2022 và sau đó mắc chứng trầm cảm. Anh được nhìn thấy lần cuối vào ngày 10 tại quận Namdong (Incheon) và đã mất tích suốt 10 ngày.

Theo cơ quan điều tra, thi thể anh Park được phát hiện vào khoảng 12h30 trưa ngày 20 dưới chân cầu vượt gần đường cao tốc Vành đai 1 Thủ đô, thuộc khu vực Geumi-dong (Siheung). Thi thể đã bắt đầu phân hủy.

Anh Park, công tác tại một Sở Cứu hỏa ở Incheon, đã mất tích từ khoảng 2h30 sáng ngày 10, sau khi lái xe ra khỏi trạm thu phí Nam Incheon và dừng xe bên lề đường. Hành tung cuối cùng của anh được xác định tại một căn hộ ở Seochang-dong, quận Namdong.

Điện thoại di động của anh Park sau đó được tìm thấy bị bỏ lại dưới đường gần trạm thu phí Nam Incheon, khiến việc truy tìm vị trí của anh trở nên khó khăn hơn. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực tìm kiếm anh Park, bằng cách dò hỏi khu vực xung quanh nơi anh mất tích và dán tờ rơi tại các trạm xe buýt.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện camera an ninh ghi lại hình ảnh anh Park di chuyển về phía Siheung. Dựa vào thông tin này, họ đã tập trung tìm kiếm tại khu vực Geumi-dong và cuối cùng tìm thấy thi thể anh. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy anh bị sát hại.

Được biết, sau khi tham gia cứu hộ tại thảm kịch Itaewon năm 2022, anh Park đã có dấu hiệu trầm cảm và đã được điều trị tâm lý 12 lần, bao gồm cả các biện pháp hỗ trợ y tế từ Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia. Trước khi mất tích, anh đã để lại lời nhắn "xin lỗi" cho gia đình và bạn bè.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, anh Park đã chia sẻ về những khó khăn tâm lý mà anh phải trải qua sau thảm kịch Itaewon: "Việc đặt những nạn nhân đã qua đời vào khu vực màu đen thật sự quá sức chịu đựng. Bố mẹ tôi rất đau lòng khi biết tôi có mặt tại hiện trường, tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau của cha mẹ các nạn nhân. Tôi đã ước rằng tất cả những điều này không phải là sự thật".

