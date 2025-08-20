Con dâu "ông trùm điện tử Sài Gòn" mỗi năm có một gương mặt mới

Xuất phát điểm là hot girl đời đầu rồi trở thành dâu hào môn, Vân Tiny vẫn luôn nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Cô nàng kết hôn với Fabo Nguyễn, là con dâu của ông Nguyễn Ngọc Quân - chủ chuỗi cửa hàng đồ điện tử Bose Nguyễn Quân, chuyên phân phối độc quyền loa Bose tại Việt Nam.

Fabo Nguyễn và Vân Tiny

Mới đây, khi dự sinh nhật của con trai TiTi (HKT), Vân Tiny gây chú ý với diện mạo khác lạ. So với trước đây, các đường nét trên gương mặt của nàng dâu hào môn đã thay đổi khá nhiều, thậm chí nhiều người thừa nhận rằng khó nhận ra cô nàng.

Tuy nhiên đây vẫn là quan sát từ cư dân mạng, về phần mình, Vân Tiny chưa tiết lộ mình đã làm đẹp thế nào hay chỉnh sửa điểm nào.

Khoảnh khắc của vợ chồng Vân Tiny - Fabo Nguyễn qua ống kính của team qua đường (Nguồn: @vietdailylife)

Trên trang cá nhân, Vân Tiny check-in đi ăn tiệc cùng với Joyce Phạm - ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa

Vân Tiny ngày xưa

Nàng dâu hào môn thời điểm 2019 - 2020

Ngoài những bình luận về sự khác lạ của Vân Tiny, nhiều người cũng dành sự khen ngợi cho cặp đôi về gap size đặc biệt.

“Gap size đôi này đẹp nha. Chồng to như người khổng lồ mà vợ nhỏ xinh như búp bê. Mà nét của ông chông cũng đẹp nữa. Gầy đi chắc thành cực phẩm”, “Thích chị này kiểu tiểu thư điềm đạm”, “Ê! Lần nào thấy cặp đôi này cũng cảm giác như người khổng lồ với người tí hon á”, “Thích cặp đôi này. Dễ thương lắm”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Vân Tiny có tên thật là Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1992 còn Fabo Nguyễn có tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1987. Sau khi nổi tiếng với giới trẻ, cô chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là mỹ phẩm và thời trang, sở hữu thương hiệu riêng. Với ngoại hình nhỏ nhắn, gu thời trang sang chảnh, Vân Tiny vẫn giữ được sức hút lớn ngay cả sau khi lập gia đình và sinh con.

Một số hình ảnh của cặp đôi gần đây

Chuyện tình cảm của Vân Tiny và Fabo Nguyễn cũng rất thú vị. Fabo Nguyễn cho biết, anh quen vợ thông qua mạng xã hội. Ban đầu, khi thấy Vân Tiny chia sẻ dòng trạng thái của mình trên Facebook, anh đã vào trang cá nhân xem và ấn tượng trước vẻ dễ thương của cô. Hai năm sau, họ vô tình gặp nhau tại một quán cà phê và Fabo Nguyễn đã chủ động làm quen, xin số điện thoại nàng hot girl.

Đáng chú ý là trải qua hơn một năm quen nhau, Vân Tiny không hề biết bạn trai có gia thế "khủng". Đến khi có ý định kết hôn, cô mới biết chồng tương lai là con trai duy nhất của "ông trùm" đồ điện tử ở TPHCM.

Hiện tại, Vân Tiny và Fabo Nguyễn có một cậu con trai kháu khỉnh tên Corbin. Sau nhiều năm bên nhau, vợ chồng cô vẫn khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những cử chỉ lãng mạn. Đáng chú ý, Fabo Nguyễn từng chi gần cả tỷ đồng để tổ chức màn cầu hôn lại sau 8 năm kết hôn tại một resort cao cấp. Ngoài ra, anh còn thường xuyên dành tặng vợ những món quà đắt giá như đồng hồ, xe sang hay những lần mua sắm không cần đắn đo.