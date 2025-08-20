Được người lạ tặng thịt miễn phí, người phụ nữ sốc nặng sau khi nấu chín

Một người phụ nữ ở Malaysia gần đây đã được một người lạ tặng thịt để mang về nhà. Tuy nhiên khi nấu thịt vào ngày hôm sau, bà phát hiện ra nó có vảy, khiến bà nghi ngờ rằng đó là thịt thằn lằn.

Câu chuyện được chia sẻ trên Threads bởi người dùng @dira.deera vào thứ Năm tuần trước (ngày 14/8).

Theo người đăng tải bài viết, cô vừa bơi xong ở sông thì được một người đàn ông lớn tuổi mời ăn miễn phí món "ayam penyet (gà rán kiểu Indonesia) với một phần thịt để nấu cà ri".

Cô mang bữa ăn về nhà và nhận thấy điều gì đó bất thường ở phần thịt cà ri vào ngày hôm sau với da thịt sẫm màu, sần sùi và có vảy.

Ảnh: MS News

Sau đó, người đăng bài tìm kiếm trên mạng xem loại thịt đó có thể là gì. Cô ấy nhanh chóng phát hiện ra rằng loại thịt đó trùng khớp với hình ảnh thịt thằn lằn.

Trong bài đăng tiếp theo, chủ nhân bài viết cho biết lúc đầu cô ấy nghĩ đó là thịt nhím, nhưng nhận ra rằng nó sẫm màu hơn nhiều. Tuy nhiên, người này vẫn có thể nhìn nhận sự việc một cách hài hước: "Thôi kệ, ít nhất tôi cũng được nếm thử một lần".

Sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng tỏ ra bối rối và đặt nhiều nghi vấn trước sự việc.

Một cư dân mạng đã hỏi tại sao người phụ nữ lại nấu phần thịt cà ri này ngay từ đầu.

Một cư dân mạng khác thực sự sốc và thắc mắc tại sao người phụ nữ lại nhận và lấy thịt từ một người lạ.

Một người dùng thì khuyên chủ bài đăng không nên dễ dàng chấp nhận bữa ăn miễn phí từ người lạ.