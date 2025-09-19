Đề xuất làm việc không quá 8 giờ/ngày, làm thêm lễ, Tết hưởng ít nhất 300% lương

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, do Bộ Nội vụ soạn thảo.

Đề xuất người lao động làm việc không quá 8 giờ/ngày, mỗi tuần nghỉ ít nhất 1 ngày.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định dành 1 điều để quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động tham gia việc làm công theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

Theo đó, người lao động làm việc không quá 8 giờ trong 1 ngày, mỗi tuần được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục).

Trường hợp đặc thù do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì được nghỉ bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. Trường hợp phải làm thêm giờ, tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không vượt quá 12 giờ trong 1 ngày.

Liên quan đến tiền công lao động, Bộ Nội vụ đề xuất, với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 1 ngày và 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo tháng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 1 ngày hoặc 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo 3 mức: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; ngày nghỉ lễ, Tết ít nhất bằng 300%.

Một điểm đáng chú ý khác của dự thảo Nghị định là nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động lên 200 triệu đồng; mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh lên 10 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung nguyên tắc đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động vay vốn theo các dự án hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng khác nhau tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ các dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động không vượt quá mức vay tối đa nêu trên.

Sửa đổi lãi suất hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với đối tượng nói chung bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, bằng lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo.

Điểm đáng chú ý khác, dự thảo Nghị định còn đề xuất quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho người lao động ở khu vực nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, nhóm này sẽ được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Với người lao động ở khu vực nông thôn mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học. Đối với người lao động là thanh niên, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 12 tháng tiền lương cơ sở.

Ngoài học phí, các đối tượng trên còn được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/ngày; tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học đối với người cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên...