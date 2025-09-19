Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng

Sáng 19/9, Nguyễn Văn T. - người được gọi là “tổng tài” trong vụ việc hành hung nhân viên thu ngân đã đến quán cà phê tại Khu đô thị Time City để xin lỗi gia đình nạn nhân. Tại đây, T. gặp mẹ của nạn nhân, gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, bà X. (mẹ của anh Ngô Minh Đ. - nạn nhân bị đánh) đã từ chối lời xin lỗi của T. vì đã quá muộn màng. Bà cho biết mọi việc để cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Bà X. cùng mời T. ra khỏi quán.

Theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, liên hệ với anh T. qua điện thoại, người này cho biết đã lên Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) làm việc. Trong cuộc điện thoại, một người đàn ông tự xưng là chú của T. cho hay, hiện tinh thần của anh này không ổn định sau khi bị gia đình nạn nhân từ chối tha thứ và chịu sức ép lớn từ dư luận.

Gia đình cho biết, tinh thần của T. xuống dốc sau khi đi xin lỗi nhưng bị gia đình nạn nhân từ chối thẳng thừng.

Người chú nói, T. đi xin lỗi nhưng bị đuổi ra, tinh thần xuống dốc. Trên đường về, T. vào nhà chú tạm nghỉ. “Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người xưng là chú của T. nói.

Đại diện Công an phường Vĩnh Tuy thông tin, đơn vị đã mời các bên liên quan lên làm việc, lấy lời khai và lập biên bản tường trình để phục vụ quá trình xác minh, điều tra sự việc. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin cụ thể.

Trước đó, chia sẻ với báo Dân trí, anh T. bày tỏ rất mệt mỏi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn. "Tổng tài" nói cuộc sống, công việc bị ảnh hưởng nhiều do trên mạng xã hội có nhiều thông tin không chính xác về mình xuất hiện.

Bà X., mẹ của nạn nhân cho rằng lời từ xin lỗi lúc này đã quá muộn màng và mời T. ra khỏi quán.

Anh T. bày tỏ hối hận vì đúng ra hôm xảy ra sự việc không nên tới quán mà nên về nhà nghỉ ngơi vì lịch làm việc quá dày đặc. Vì mệt mỏi nên anh đã xử lý sự việc theo cách tiêu cực, thay vì mời nhân viên ra ngoài để trao đổi ôn hòa hơn. Với anh T., đây là bài học đắt giá để bản thân rút kinh nghiệm, cần bình tĩnh hơn trước mọi việc sau này, không để những hiểu lầm trở thành sự việc lớn.

Trước đó, hình ảnh anh T. xuất hiện trong đoạn clip trích xuất từ camera của quán cà phê ở khu đô thị Time City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã khiến nhiều người bất bình. Trong clip, anh T. có động tác giơ tay, sau đó một người đàn ông trong nhóm của anh này đi vào quầy đánh nhân viên thu ngân ngã ra sàn. Sau đó "tổng tài" giơ tay nói: "Thôi, thôi, thôi" và người đàn ông kia đi ra ngoài. Nguồn cơn dẫn đến sự việc là do nhân viên thu ngân nhắc nhở nhóm anh T. không hút thuốc trong quán.

Nạn nhân sau đó được đưa đi kiểm tra sức khỏe, hiện nạn nhân vẫn thấy mệt, đau ở mặt và chưa thể trở lại với công việc.