Đồng Nai: Kịp thời giải cứu nam sinh sập bẫy lừa đảo online với yêu cầu 'ra biên giới làm việc với Công an Campuchia'

Ngày 19/9, Công an Đồng Nai cho biết đã bàn giao nam thanh niên 18 tuổi, đang học đại học ở TP. HCM, cho gia đình em ở phường Long Bình, sau quá trình giải cứu "nghẹt thở". Cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để làm rõ việc nạn nhân bị "bắt cóc online" bởi nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công nạn nhân (người mặc quần ngắn) vụ bắt cóc online tống tiền

Trước đó hai ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai nhận được đơn trình báo của người phụ nữ về việc con trai bị nhóm người lạ khống chế, bắt cóc, đòi chuyển 200 triệu đồng để "chuộc mạng". Gia đình cố gắng tìm nhiều cách song không thể liên lạc được với nam sinh.

Quan điều tra, thu thập nhanh các thông tin xung quanh vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phát hiện nạn nhân đang trên xe taxi di chuyển về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Đánh giá nam sinh có thể gặp nguy hiểm, ngay trong đêm, các trinh sát đã phối hợp với Công an TP. HCM; Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức chốt chặn và đuổi theo chiếc taxi.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu được nạn nhân. Nạn nhân lúc này đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần và khi được lực lượng chức năng trấn an, giải thích, nam sinh mới biết mình đã sập bẫy "bắt cóc online".

Trình bày tại cơ quan công an, nam sinh này cho biết, trưa 16/9, em nhận điện thoại của người phụ nữ xưng là shipper đang giao hàng đến, đề nghị kết bạn qua Zalo để liên lạc. Một lúc sau có tài khoản Zalo gọi video đến, xưng là cán bộ công an, vừa bắt nữ shipper và người này khai có giao dịch ma túy, rửa tiền với nam sinh. "Cán bộ điều tra" yêu cầu nam sinh hợp tác, giữ bí mật, không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè, nếu không sẽ bị bắt giam.

Cơ quan điều tra xác định, theo yêu cầu và hướng dẫn của nhóm tội phạm giả danh công an, nam sinh đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng Zoom. Từ đó, nạn nhân bị chúng thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho nhìn thấy phòng làm việc nơi đang lấy lời khai tội phạm, để buộc "con mồi" đưa tài khoản Facebook, Zalo. Chúng dùng tài khoản này gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc con, nếu không sẽ đưa qua biên giới bán.

Khi biết người thân của nam sinh không hợp tác theo yêu cầu (người mẹ trình báo công an), kẻ lừa đảo đã yêu cầu nạn nhân lên xe ô tô, đi về hướng cửa khẩu Mộc Bài để "làm việc với Công an Campuchia", nói sẽ bố trí phương tiện đưa đi nhận dạng nghi phạm.

Thời gian qua, tình trạng "bắt cóc online" liên tục xảy ra trên cả nước. Các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài đã dùng thủ đoạn giả danh các cơ quan tố tụng để hù dọa nạn nhân, cung cấp tài khoản cá nhân Facebook, Zalo để gọi điện cho gia đình buộc đưa tiền chuộc. Công an các tỉnh thành nhiều lần khuyến cáo người dân, đặc biệt các bạn trẻ cần nâng cao nhận thức, sớm phát hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao để tránh bị sập bẫy.

Đón con trai bình an trở về, gia đình nam sinh đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai gửi lời cảm ơn. "Tôi không biết nói gì hơn. Nếu không có các anh hành động kịp thời, có lẽ con tôi đã gặp nguy hiểm", mẹ nạn nhân cho biết.