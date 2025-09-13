Giải cứu thành công nam sinh viên đại học nghi bị bắt cóc online đòi nửa tỷ đồng

Trước đó, 15h ngày 12/9, bà T. (SN 1973, ngụ tỉnh Tây Ninh) đến Công an phường Chợ Quán trình báo con trai bà là cháu M. (SN 2007), sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, nghi vấn bị bắt cóc online.

Bà T. cho biết, con trai lái xe gắn máy ra khỏi nhà trọ lúc 8h ngày cùng ngày. Sau đó, M. nhắn tin về nhà đòi người nhà chuẩn bị 500 triệu đồng.

Nam sinh được tìm thấy ở bên trong khách sạn

Nhận tin, Công an phường Chợ Quán phối hợp cùng Phòng PC02 truy xét nhanh. Đến 17h cùng ngày, công an tìm thấy cháu M. tại Khách sạn C.T. đường Phan Văn Hân, phường Thạnh Mỹ Tây (Phường 17, Bình Thạnh cũ), TPHCM. Qua làm việc sức khỏe của cháu M. hoàn toàn bình thường, chưa có thiệt hại gì về tài sản nên tổ công tác đã đưa về Công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Để tránh bị sập bẫy, người dân cần lưu ý là Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người. Khi cần làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương.

Khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt,… người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân; không cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, Facebook, tài khoản ngân hàng. Cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với gia đình khi nhận thông tin con em bị bắt cóc, hãy liên hệ cơ quan Công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

Các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, nhà trường và đặc biệt là các bậc phụ huynh phải tuyên truyền, giáo dục để con em mình nâng cao nhận thức, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.