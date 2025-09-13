Lào Cai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng đường vào Làng Nủ

Trên Quốc lộ 70 và các tuyến đường liên thôn, một số vị trí taluy dương bị sạt lở, bùn đất tràn xuống gây trơn trượt, đi lại khó khăn.

Trên tuyến đường vào Làng Nủ xuất hiện sạt lở nhỏ; nước kèm theo bùn đất chảy qua mặt đường. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu ven sông bị ngập nước tạm thời.

Một số đoạn trên Quốc lộ 70, đường dẫn lên Làng Nủ bị sạt lở, ngập úng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện cơ giới khắc phục bước đầu, tình hình đang dần ổn định.

UBND xã Phúc Khánh khuyến cáo người dân thận trọng khi đi lại, hạn chế sử dụng xe máy, không di chuyển qua các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở trong thời tiết mưa lớn.

Nước sông dâng cao.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và kịp thời báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu sạt lở , nước dâng bất thường để có phương án xử lý.