Người phụ nữ ôm ngực thủng lỗ như "hố giếng" đi cấp cứu: Bác sĩ sốc khi phát hiện vật bị bỏ quên bên trong

Theo thông tin từ bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, mới đây tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch: nɢực phải thủng lỗ sâu hơn 5cm², da rách toạc, dịch mủ vàng hôi chảy ồ ạt, cơn đau lan khắp vai khiến chị kiệt quệ.

Theo đó, hơn 1 tháng trước, chị thực hiện ca nâng nɢực tại một spa chui ở quận 7 (TP.HCM), được quảng cáo “túi Nano Chip cao cấp” giá 50 triệu. Nhưng chỉ sau một ngày, nɢực đau âm ỉ, rồi nhanh chóng sưng đỏ, chảy mủ.

Ảnh: BVCC

Suốt một tháng quay lại spa cũ, chị chỉ được truyền kháng sinh cầm chừng và nghe những lời phủi bỏ trách nhiệm “do túi chưa tương thích”, “do mô mỡ chảy ra, vài hôm sẽ hết”. Thực tế, vết thủng ngày càng sâu, dịch mủ liên tục trào ra khiến chị chỉ có thể nằm một chỗ.

Đến khi sức khỏe suy kiệt, người nhà đưa chị đến Bệnh viện JW. Kết quả siêu âm cho thấy khoang nɢực bị ứ dịch, viêm mủ nặng, buộc phải mổ khẩn.

Trong ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, ekip do TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung trực tiếp thực hiện đã sốc khi phát hiện một miếng gạc bị bỏ quên trong khoang ngực. Đây là nguyên nhân chính gây áp xe, mưng mủ, làm ngực bệnh nhân thủng lỗ như “hố giếng”.

Ekip lập tức tháo túi nɢực, bơm rửa khoang, nạo vét mô hoại tử, đặt dẫn lưu hút dịch và khâu khép lại vết thương.

Miếng gạc bị bỏ quên trong khoang ngực bệnh nhân

Bác sĩ Tú Dung bức xúc cho biết, “Một miếng gạc sót lại có thể gây nhiễm trùng huyết, đe dọa cả tính mạng. Đây là sai phạm y khoa nghiêm trọng và vô đạo đức.”

Chưa dừng lại ở đó, túi nɢực mà spa đặt không phải Nano Chip như quảng cáo, mà là loại Polytech bám dính dễ gây viêm nhiễm.