Người phụ nữ 32 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ: Chồng nạn nhân tiết lộ người giới thiệu

Vài ngày trở lại đây, thông tin về vụ việc chị P.T.T.D (32 tuổi, ngụ TP HCM) tử vong sau khi nâng ngực và hút mỡ bắp tay tại Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris (số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3) đã gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc nói trên, chia sẻ với báo Dân Trí, anh C. (37 tuổi, chồng chị D.) cho biết trước đó có nghe vợ nói về việc sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, thông qua sự giới thiệu của một người có tài khoản Tiktok tên "Q.N. thẩm mỹ". Ngày 28/5, vợ anh đi cùng chị ruột đến Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris để nâng ngực và hút mỡ bắp tay.

Tạm ngưng toàn bộ phẫu thuật, thủ thuật tại Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris sau sự cố y khoa nghiêm trọng gây tử vong. Ảnh: SYT

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng thông báo vợ anh nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ, đang cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Nhận tin dữ, người đàn ông bàng hoàng vào viện, nhưng vợ anh đã không qua khỏi.

Sau đó, anh C. được Công an TPHCM cho biết đang điều tra, xác minh cái chết chưa rõ nguyên nhân của chị D.. Đến ngày 29/5, sau khi cơ quan chức năng pháp y tử thi, kết quả sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân chị D. chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp hậu phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo anh C., vợ anh ra đi để lại 2 con chỉ mới 9 tuổi và 5 tuổi. Cái chết của vợ anh còn nhiều uẩn khúc, khi trước đó chị D. hoàn toàn khỏe mạnh.

Liên quan đến vụ việc nói trên, tối 30/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo nội dung phản ánh về sự cố y khoa xảy ra do nâng ngực và hút mỡ trên địa bàn Thành phố.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động cho biết, vào ngày 28/5, chị P.T.T.D (32 tuổi, ngụ TP HCM) đến khám và được chỉ định thực hiện phẫu thuật treo ngực sa trễ không đặt túi kết hợp hút mỡ bắp tay tại bệnh viện này.

Sau khi hoàn tất các bước xét nghiệm tiền phẫu và khám tiền mê, chị D. được đưa vào phòng mổ lúc 15 giờ 10 phút.

Ca phẫu thuật hút mỡ bắp tay hoàn tất lúc 16 giờ 40 phút. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật ngực ngay sau đó, chị D. bất ngờ xuất hiện cơn nhịp nhanh, nghi ngờ ngộ độc thuốc tê. Mặc dù ê-kíp đã xử trí theo phác đồ nhưng bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng ngưng tim, không đo được huyết áp và SpO2.

Dù được hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ nội viện, tình trạng bệnh nhân vẫn diễn biến xấu. Sau một giờ, chị D. có mạch trở lại nhưng tiếp tục rơi vào rung thất lần hai. Bệnh viện sau đó đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) trong tình trạng hôn mê, phải thở máy và sử dụng vận mạch liều cao. Tuy nhiên, chị D. đã không qua khỏi.