Cục Hàng không đang điều tra một sự cố uy hiếp an toàn cao

Theo ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, qua tổng hợp từ số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho thấy 5 tháng đầu năm 2025 ((tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-5-2025), toàn quốc xảy ra 7.853 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.328 người, bị thương 5.307 người.

So với 5 tháng đầu năm 2024, số vụ và số người bị thương giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương. Ảnh:Thanh Thảo

So với 5 tháng đầu năm 2024, số vụ và số người bị thương giảm sâu hai con số. Cụ thể, về số vụ, giảm 2.641 vụ (25,17%), giảm 252 người chết (5,5%), giảm 2.813 người bị thương (34,64%).

Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ có nhiều tiến triển tích cực và là lĩnh vực duy nhất tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Cả nước xảy ra 7.781 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, làm chết 4.277 người, bị thương 5.292 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 2.637 vụ (25,31%), giảm 252 người chết (5,56%), giảm 2.815 người bị thương (34,72%).

Trên đường sắt, tai nạn giao thông xảy ra 47 vụ, làm chết 30 người, bị thương 10 người, tuy giảm 4 vụ (7,84%), giảm 8 người chết (21,05%), nhưng tăng 3 người bị thương (42,86%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến đường thủy xảy ra 22 vụ, làm chết 17 người, bị thương 5 người, không thay đổi về số vụ nhưng tăng 5 người chết (41,67%), tăng 3 người bị thương (150%) so với cùng kỳ năm trước. Tuyến hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 4 người, không có bị thương, số vụ và số người bị thương không thay đổi nhưng tăng 3 người chết (300%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 114 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức C, 31 sự cố mức D và 82 vụ việc mức E, không xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng mức B. Có 18 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay; 12 sự cố do con người (10 sự cố do lỗi của tổ lái, 1 sự cố do lỗi của nhân viên kỹ thuật và 1 sự cố do tổ lái và nhân viên kỹ thuật); 1 sự cố do yếu tố thời tiết; 1 sự cố mức C (sự cố uy hiếp an toàn cao) đang được Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều tra.

Riêng trong tháng 5-2025 (tính từ ngày 15-4 đến ngày 14-5), toàn quốc xảy ra 1.525 vụ tai nạn giao thông, làm chết 853 người và làm bị thương 1.059 người. So với tháng cùng kỳ năm 2024 giảm 366 vụ (19,35%), giảm 16 người chết (1,84%), giảm 361 người bị thương (25,42%).

Trong tháng 5-2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 22 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức C và 8 sự cố mức D, tăng 5 sự cố so với cùng kỳ 2024. Nguyên nhân sự cố có 6 vụ do hỏng hóc kỹ thuật máy bay, 1 vụ do yếu tố con người (người lái máy bay), 1 sự cố do thời tiết và 1 sự cố đang trong quá trình điều tra.