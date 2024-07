50 sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn ngành hàng không

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, số liệu này đã giảm 1 tai nạn mức A và giảm 3 sự cố mức C so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân sự cố được xác định có 32 trường hợp do hỏng hóc kỹ thuật, 2 sự cố do chim va đập tàu bay, 13 sự cố do con người (gồm 1 trường hợp do tổ lái và yếu tố thời tiết, 7 sự cố do tổ ái, 3 sự cố do nhân viên kỹ thuật và 2 sự cố do nhân viên mặt đất), 1 sự cố do tàu bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác. Ngoài ra, 1 sự cố mức B và 1 sự cố mức C vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân.

Tính riêng trong tháng 7, Cục Hàng không nhận được 25 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó có 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C và 6 sự cố mức D, giảm 5 sự cố so với cùng kỳ năm 2023.

Máy bay Eva Air gặp sự cố ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều 3/7. (Ảnh: Diễn đàn hàng không).

Mới đây, vào ngày 3/7, chiếc máy bay mang số hiệu EVA 396 của hãng hàng không Eva Airways (Đài Loan - Trung Quốc) va vào cột đèn tại sân bay Tân Sơn Nhất và phải quay về bến đỗ.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu EVA396, chặng bay từ Tân Sơn Nhất (Việt Nam) đi Đài Loan trong quá trình chuẩn bị khởi hành tại Tân Sơn Nhất đã lăn nhầm bến đỗ, dẫn đến cánh trái của tàu bay va vào cột đèn gần đó.

“Cánh trái tàu bay bị móp. Hiện tại, tàu bay đã quay về bến đỗ. Hành khách và nhân viên trên sân đỗ không ai bị thương. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân và tìm hướng xử lý ”, Lãnh đạo Cục Hàng không thời điểm đó cho biết.

Trước đó, ngày 19/6, tại không phận TP.HCM đã xảy ra vụ việc 2 máy bay suýt "đối đầu" khiến Công ty Quản lý bay miền Nam phải ra quyết định tạm thời đình chỉ các Kiểm soát viên không lưu.

Thời điểm cuối tháng 5, một máy bay trong chặng Nội Bài (Hà Nội) - Vinh (Nghệ An) bị chim va vào nên móp đầu. Còn một máy bay khác chặng Hà Nội - Cần Thơ thì gặp mưa đá bị nứt kính.

Tuy nhiên, về trường hợp này, Cục Hàng không nhận định, đây là sự việc bình thường và là sự cố bất khả kháng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong mỗi hành trình bay. Mặc dù các sân bay đã lắp đặt thiết bị đuổi chim nhưng việc chim nhỏ va chạm với máy bay là điều dễ hiểu.