Thừa Thiên Huế lên phương án di dời hơn 3.700 hộ dân trước nguy cơ lũ quét

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng, phổ biến từ 10mm-30mm, có nơi mưa to kéo dài như Vườn Quốc gia Bạch Mã 39mm. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp tháp nhiệt đới, bão trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ sáng nay 19/9 đến ngày 21/9 có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cây ngã bật gốc trên đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế sáng 19/9

Hiện nay các công trình hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh này đang ở mực nước thấp, đảm bảo an toàn. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn. Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật, công bố lên hệ thống HueS để người dân chủ động phòng tránh sạt lở đất.

Trung tâm Công viên cây xanh Huế cắt tỉa cây xanh phòng mưa bão

Các địa phương, đơn vị chủ động phương án sơ tán, di dời hơn 3.700 hộ với 13.600 khẩu để đối phó lũ quét, sạt lở đất. Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Huyện Nam Đông chủ động phương án di dời các hộ ven suối, nguy cơ sạt lở. Đoàn chúng tôi vừa đi kiểm tra về thì tình hình vẫn ổn định. Tại các ngầm, cống, một số điểm mực nước dâng cao, anh em lực lượng công an, xung kích cắm biển cảnh báo ngăn không cho người dân qua lại. Sáng nay, theo chỉ đạo chung của tỉnh, tất cả các trường trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học. Khi nào có chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi mới cho học sinh trở lại trường”.