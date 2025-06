Ô tô đỗ cả năm ngoài đường không ai nhận, mọc cả cây trên kính xe ở TP.HCM: Nguồn cơn được hé lộ

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh về 1 chiếc ô tô màu đen, mang BKS 51F-796.XX đỗ bên lề đường tại khu vực gần chung cư 1050 (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) không có ai đến nhận.

Theo thời gian, chiếc xe bám bụi, phai màu, thắng đĩa có dấu hiệu gỉ sét, gương rơi xuống đường, trong gầm xe có nhiều rác như bịch ni lông, hộp xốp,... Trên kính chắn gió có nhiều lá và trái cây rụng, thậm chí có cả cây con mọc lên. Hình ảnh khiến nhiều người vừa tiếc, xót của thay cho chủ xe, đồng thời tò mò nguyên nhân không rõ vì sao mà chiếc xe lại bị bỏ tại đây.

Chiếc xe đỗ ngoài đường suốt thời gian dài không ai đến nhận.

"Tôi sống ở đây đã lâu, nhưng không rõ từ lúc nào mà chiếc xe đã nằm im ở đây, chưa thấy chủ nhân hay người thân đến nhận lại" - một người dân buôn bán gần nơi chiếc xe đậu kể với báo Phụ nữ TP.HCM.

Anh Văn Phước (tài xế, ở quận 8) thì cảm thấy phí phạm khi chiếc xe là tài sản lớn lại bị bỏ không một chỗ. UBND phường 12 sau đó đã chỉ đạo công an phường kiểm tra.

Trên kính xe đầy rác, lá cây, thậm chí mọc cả cây con.

Ngày 1/6, lãnh đạo UBND phường 12 thông tin Công an phường đã liên hệ được với chủ xe và người này đã di dời xe khỏi vị trí đậu bấy lâu nay, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Nguồn tin cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, chủ của chiếc xe trú tại quận Gò Vấp. Về lý do vì sao để chiếc xe suốt thời gian dài tại đây, chủ xe nói lý do là do “có việc gia đình".

Trước đó, một chiếc xe mang BKS tỉnh Tây Ninh đỗ cả năm trên phố Phạm Ngọc Thảo (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) cũng khiến dư luận tò mò. Sau khi Công an phường Tây Thạnh liên hệ, chủ xe đã cho người đến kích bình và đưa xe rời khỏi vị trí đậu. Lý do khiến chủ xe đậu xe cả năm ngoài đường là vì phải đưa vợ về quê chăm sóc sức khỏe.