Danh sách 107 phương tiện ở TPHCM leo vỉa hè bị CSGT ghi hình

Phòng CSGT Công an TPHCM thông báo đã phạt nguội hơn 100 phương tiện leo vỉa hè đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp.

Leo vỉa hè đường Quang Trung xảy ra thường xuyên.

Đi trên vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người người đi bộ, người yếu thế khi tham gia giao thông.

107 xe leo vỉa hè

Để xử lý nghiêm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn, lực lượng CSGT thường xuyên duy trì việc tăng cường ghi hình, xử phạt qua hình ảnh đối với phương tiện đi trên vỉa hè, tập trung các tuyến đường phức tạp thường xảy ra vi phạm như: đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh.

Trong 2 ngày 18 và 22-12, lực lượng chức năng ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến 107 chủ xe lỗi "đi trên vỉa hè".

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè), leo vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.