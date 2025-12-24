564 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và phòng CSGT nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I và qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật. Đáng chú ý, có nhiều chủ xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, bị phạt nguội.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi):

Từ 12h00’ ngày 20/12/2025 đến 12h00’ ngày 21/12/2025, đã tự động phát hiện 70 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 19/12/2025 đến 12h00’ ngày 20/12/2025, đã tự động phát hiện 123 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 17/12/2025 đến 12h00’ ngày 18/12/2025, đã tự động phát hiện 59 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 16/12/2025 đến 12h00’ ngày 17/12/2025, đã tự động phát hiện 70 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 15/12/2025 đến 12h00’ ngày 16/12/2025, đã tự động phát hiện 65 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 13/12/2025 đến 12h00’ ngày 14/12/2025, đã tự động phát hiện 124 trường hợp xe máy, xe mô tô vượt đèn đỏ

Danh sách biển số vi phạm như sau:

Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong thời gian từ ngày 14/12 đến 18/12/2025, hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật của lực lượng CSGT đã ghi nhận 242 trường hợp vi phạm. Trong đó có 53 trường hợp xe máy, xe mô tô vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Danh sách 53 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ như sau:

99AA-388.24; 98AH-067.16; 98AA-069.95; 99AA-494.43; 98B1-823.38; 98E1-518.01; 98B2-365.68; 98B1-881.56; 98B3-271.21; 98B1-590.88; 99AA-375.63; 25AA-382.67; 98B3-851.67; 98B1-300.04; 99AA-985.10; 98D1-235.89; 98E1-576.63; 99AA-424.50; 98B3-898.26; 98B2-787.24; 98AA-092.18; 98B1-111.24; 98B2-594.19; 99K1-381.36; 98B2-186.58; 98B3-196.69; 98B2-078.41; 99AA-985.10; 98AA-212.82; 98H1-148.98; 98AA-108.37; 98B2-356.90; 98MĐ1-104.89; 98B2-652.61; 99C1-194.26; 98K1-023.59; 98B3-737.73; 26B2-622.28; 21F1-055.06; 98G1-008.41; 98B1-952.69; 98B2-086.39; 98B3-645.52; 98B2-628.90; 98B1-950.36; 98L1-149.34; 98B2-350.91; 99AA-511.78; 98B3-627.97; 98B2-224.84; 98B2-801.93; 98B2-594.19; 98B1-969.10.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc kiểm tra qua ứng dụng VNeTraffic.

Tổng hợp: Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh