TP.HCM: Mưa trắng trời giờ tan tầm, người dân vật lộn dắt xe tìm chỗ sửa, vội vã chắn cửa nhà

Chiều tối 18/9, cơn mưa nặng hạt kéo dài vào đúng giờ tan tầm đã khiến một số đoạn đường ở phường Tân Hưng (TP.HCM) ngập nặng, giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại tuyến đường Lê Văn Lương, nhiều phương tiện đi qua bị chết máy nên phải dắt bộ. "Cơn mưa ập xuống nhanh quá tôi không kịp trở tay luôn, đi đến đoạn này thấy ngập sâu quá định quay đầu lại mà chưa kịp quay xe thì đã bị chết máy, giờ ráng dắt bộ hết đoạn này để tìm chỗ sửa". Chị Hoàng My (phường Tân Hưng) chia sẻ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập úng

Người dân chật vật di chuyển

Nhiều gia đình đã chắn sẵn trước cửa nhà

Nhiều xe chết máy giữa đường

Dọc hai bên đường, các hộ dân phải vội vã dựng bao, che chắn cửa để hạn chế nước tràn vào trong. Một số cửa hàng còn dùng nilon, ván gỗ để chắn nước, tránh hư hỏng đồ đạc bên trong.

Ông Nguyễn Thanh Bình, một người dân sống lâu năm trên tuyến đường này, chia sẻ: “Mưa bắt đầu khoảng 17h30, chỉ trong chốc lát là mưa trắng xóa cả trời. Tôi phải tranh thủ lấy nilon che chắn trong cửa hàng để đồ đạc không bị hư. Nhà đã nâng lên tầm 6 tấc nên may mắn chưa bị nước tràn vào, nhưng nhìn cảnh xe cộ lội nước, nhiều người chở con nhỏ đi học về mà cực lắm, vừa nguy hiểm vừa tội”.

Mực nước dâng cao

Theo quan sát, mỗi khi có xe lớn chạy qua, sóng nước dội mạnh vào nhà dân hai bên, khiến việc sinh hoạt càng thêm khó khăn. Người dân khu vực cho biết, cảnh ngập úng thế này không phải lần đầu xảy ra, nhất là khi mưa trúng giờ cao điểm thì tình trạng kẹt xe và ngập nước lại càng “chồng chất”, khiến việc đi lại gần như tê liệt.