Phát hiện thi thể phân hủy dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội

Tối 18/9, đại diện Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ thi thể phân huỷ dưới dải phân cách đường Vành đai 3 trên cao.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển), phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Hiện chưa rõ giới tính cũng như danh tính của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.