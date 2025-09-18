Công an phường Tân Hưng phá hai vụ trộm xảy ra tại một trung tâm thương mại

Thông tin từ Công an phường Tân Hưng (TP HCM) cho biết vừa phá hai vụ trộm cắp xảy ra tại một trung tâm thương mại.

T.N.T (23 tuổi) - nghi phạm mở cốp xe lấy bóp cùng thẻ ATM.

Chiều 7-9, nam thanh niên 24 tuổi đến gửi xe tại tầng hầm một trung tâm thương mại ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng thì bị mất bóp cùng thẻ ATM để trong cốp xe.

Khi đang xem phim tại đây, nam thanh niên nhận được tin nhắn báo tài khoản bị rút hơn 9 triệu đồng. Ngay sau đó, nam thanh niên đến Công an phường Tân Hưng trình báo.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Hưng phối hợp với các lực lượng vào cuộc truy xét bắt giữ nghi phạm T.N.T (23 tuổi).

Tại cơ quan công an, T. khai nhận hành vi của mình. Công an phường Tân Hưng sau đó lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đến sáng 15-9, người phụ nữ 35 tuổi đã đến Công an phường Tân Hưng trình báo bị báo mất một thùng hàng trị giá hơn 25 triệu đồng cũng tại trung tâm thương mại trên.

N.H.L (41 tuổi) - người đàn ông đội mũ trắng.

Người phụ nữ trình bày là trong lúc nhân viên giao nhận đã sơ suất để cửa sau xe tải mở.

Vào cuộc truy xét nhanh, công an đã bắt giữ nghi phạm N.H.L (41 tuổi). Tại cơ quan công an, L. khai nhận hành vi của mình. Công an phường Tân Hưng cũng thu giữ tang vật.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi đến các trung tâm thương mại, không để đồ đạc có giá trị trong cốp xe.