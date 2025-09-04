Bắt tạm giam thanh niên trộm 1 con cá Huyết long

Ngày 4-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Bình (SN 1993, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trước đó Bình đến tiệm cá cảnh Cường Cận (đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thì phát hiện cửa sắt cơ sở chỉ khép hờ.

Lợi dụng sơ hở, Bình lẻn vào khu vực trưng bày, dùng vợt bắt trộm một con cá Huyết long trị giá 60 triệu đồng, bỏ vào túi ni-lon mang về nhà cha ruột cất giấu.

Tuy nhiên, do thiếu ô-xy và bị sốc, con cá Huyết long đã bị chết sau đó.

Lo sợ bị phát hiện, Bình đem xác cá đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác định và bắt giữ Bình.

Được biết, Dương Văn Bình có 4 tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.