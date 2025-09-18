Ồn ào quanh buổi fan meeting của Ninh Dương Story: Sở Văn hóa TPHCM lên tiếng

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 18/9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về những vấn đề liên quan đến fan meeting của cặp đôi KOL Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) sắp được tổ chức tại TP.HCM.

Theo đó, đại diện của Sở VH&TT TP.HCM cho biết ngày 3/9, Sở có nhận được Văn bản số 030925 của Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam về đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi”.

Cặp đôi KOL Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) được yêu mến trong những năm gần đây. Ảnh: FBNV

"Căn cứ hồ sơ xin chấp thuận trình diễn nghệ thuật và các quy định tại Nghị định 144/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở VH&TT có Văn bản số 2785 ngày 11-9 về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam đối với chương trình nêu trên" - đại diện Sở VH&TT TP.HCM thông tin.

Sở VH&TT TP.HCM cũng cho biết thêm, nội dung chương trình buổi gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây.

Đối với buổi trình diễn và giao lưu của Ninh Dương Story, Sở VH&TT đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam đề nghị cung cấp phương án an ninh, kịch bản giao lưu với khán giả và các nội dung hoạt động khác để đảm bảo các điều kiện cho chương trình được diễn ra.

Báo Lao động cũng cho biết, đáng chú ý, Sở nhấn mạnh chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” được quản lý theo diện “biểu diễn nghệ thuật”, chứ không phải đăng ký sự kiện thương mại đơn thuần.

Tuy nhiên, chương trình này không thực hiện thủ tục hành chính về quảng cáo. Các hoạt động có yếu tố thương mại, nếu có, không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao.

Như vậy, fan meeting của cặp đôi Ninh Dương Story đã được Sở cấp phép theo đúng quy định, với nội dung chủ yếu là biểu diễn nghệ thuật kết hợp giao lưu cùng khán giả. Các bước thẩm định, phúc khảo và kiểm tra phương án bảo đảm an toàn đang tiếp tục được triển khai trước ngày diễn ra sự kiện.

Buổi fan meeting của cặp đôi Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) trước đó khi công khai bán vé đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều người cho rằng, họ chỉ là một cặp đôi KOL, không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện quy mô lớn, bán vé như một concert là thiếu hợp lý.

Nhiều ý kiến cho rằng fan meeting có yếu tố thương mại, cần được quản lý chặt chẽ như các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và hơn nữa giá vé lên đến 2,8 triệu đồng/vé được cho khá đắt đỏ với 1 cặp đôi không phải nghệ sĩ nổi tiếng.