Bão số 8 có thể gây mưa lớn cho miền Bắc

Chiều nay (18/9), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 8 trên Biển Đông năm nay, có tên quốc tế là Mitag.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cơn bão này ít khả năng đổ bộ đất liền nước ta.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (19/9), bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, trong chiều đến đêm mai, bão đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với cường độ khoảng cấp 8-19, giật cấp 10-11.

Sau khi đổ bộ Trung Quốc, bão sẽ suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Dự báo vùng áp thấp có thể di chuyển xuống khu vực miền Bắc nước ta, gây mưa lớn trong khoảng thời gian từ ngày 22-23/9.

Dự báo đường đi của bão số 8.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, dự báo có thể mạnh lên thành bão trong đêm nay.

Nhận định xa cho thấy, khoảng 22/9, cơn bão này sẽ vào Biển Đông, hướng di chuyển có khả năng tiến vào đất liền nước ta. Dự báo thời gian đổ bộ có thể từ 24-26/9. Cơn bão này được nhận định có thể rất mạnh, gây mưa lớn, gió giật mạnh cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hoá đến Huế). Cơ quan khí tượng đề nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo mới nhất.

Biển Đông đang trong một năm bão nhiều. Tính từ tháng 7 đến nay, khu vực này xuất hiện 6 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó có 3 cơn bão (bao gồm các cơn bão số 3, 5, 6) và một áp thấp nhiệt đới (ngày 16/8) ảnh hưởng đến Việt Nam, riêng bão số 5 là cơn bão rất mạnh, gây ra gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 trên đất liền miền Trung, đồng thời gây mưa rất lớn cho cả miền Bắc, miền Trung những ngày cuối tháng 8.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có thể xuất hiện từ 5-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, khoảng 2-4 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Bão hoạt động mạnh, kết hợp với không khí lạnh đến sớm có thể khiến miền Trung trải qua một mùa mưa lũ phức tạp vào cuối năm.