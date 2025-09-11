Kinh hoàng clip mảnh tôn bay loạn xạ giữa mưa dông ở TP.HCM, người đi đường hú vía tránh né

Theo đoạn video được cho là ghi lại tại đường Hồng Bàng (phường Minh Phụng, TP.HCM) vào lúc 17h30, cơn mưa dông kéo đến bất ngờ khiến nhiều mảnh tôn lớn bị gió cuốn bay khắp mặt đường.

Một số người đi xe máy phải dừng gấp vào lề đường để tránh nguy hiểm, có trường hợp suýt bị tôn bay trúng. Mưa lớn kèm theo sấm chớp khiến nhiều người không khỏi hoảng loạn.

Clip MXH

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 11/9 mưa ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có xu hướng gia tăng. Trong đêm 11/9, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, trưa, chiều và tối 12/9, khu vực này tiếp tục có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng miền Tây Nam Bộ thời tiết nhiều mây, có thể xuất hiện mưa vài nơi từ buổi sáng. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khoảng 2 đến 7 ngày tới, mưa tại TP.HCM và Nam Bộ có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kèm theo dông, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, từ ngày 17 đến 18/9, lượng mưa dự báo sẽ tiếp tục tăng cao.